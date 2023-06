Kohle, Fußball und ein Wasserschloss

Steinmeiers Diplomaten-Tour endet in Nordkirchen

Mona Neubauer (Bündnis 90/Die Grünen, l-r), stellvertretende Ministerpräsidentin und Wirtschaftsministerin von Nordrhein-Westfalen, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Claudia Potthoff-Kowol, Leiterin der Fachhochschule für Finanzen (FHF) des Landes Nordrhein-Westfalen, und Markus Optendrenk (CDU), Minister der Finanzen des Landes Nordrhein-Westfalen, stehen nebeneinander vor dem Schloß Nordkirchen im Münsterland. Der Bundespräsident besucht mit rund 150 in Deutschland arbeitenden ausländischen Botschafterinnen und Botschaftern sowie hochrangigen Vertreterinnen und Vertretern internationaler Organisationen das Ruhrgebiet und das südliche Münsterland. +++ dpa-Bildfunk +++

Nicht nur zu jedem guten Krimi gehört ein Spannungsbogen. Auch zur Rundfahrt des Bundespräsidenten mit 170 Spitzendiplomaten durch das Ruhrgebiet und das südliche Münsterland. Und so stimmt Frank-Walter Steinmeier am Dienstagmittag die Teilnehmer schon auf den Zielort ein: „Ganz am Ende werden wir heute Abend (...) ein glanzvolles Stück Nordrhein-Westfalen erleben, das Sie bestimmt überraschen wird“.