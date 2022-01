Sternsinger müssen draußen bleiben

Wer den Sternsingern am kommenden Wochenende einen Kakao oder Tee anbietet, muss mit einem Korb rechnen. Viele Gemeinden im Münsterland raten den Kindern, wegen Corona keine fremden Häuser zu betreten.

Spender sollen an die Tür kommen

In Zeiten von Omikron halten viele Kirchengemeinden im Bistum Münster ihre Sternsinger dazu an, keine Häuser zu betreten, wenn sie Spenden sammeln. „Sie raten den Sternsingern, in gebührendem Abstand vor den Häusern zu bleiben.