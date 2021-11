Störungen bei Notrufnummern in NRW behoben

Nach dem Ausfall der Notrufnummern 110 und 112 von Polizei und Feuerwehr sind in Nordrhein-Westfalen am Donnerstagmorgen seit etwa 7 Uhr offenbar keine Störungen mehr gemeldet worden.

Am frühen Donnerstagmorgen war es in Nordrhein-Westfalen und anderen Bundesländern zum Ausfall der Notrufnummern gekommen. Doch seit etwa sieben Uhr ist bei der 110 und 112 von Polizei und Feuerwehr in Nordrhein-Westfalen offenbar keine Störungen mehr gemeldet worden.

Ein Sprecher der Landesleitstelle der Polizei sagte auf Anfrage, eine entsprechende Mitteilung der Telekom werde aber noch verifiziert. Deshalb seien alle Kräfte des Nachtdienstes der Polizeibehörden vorerst weiter im Dienst. „Wir haben weiter alles an Präsenz, was wir haben, auf den Straßen.“ Die Ursache der Störung sei noch unklar, hatte es am frühen Morgen geheißen. Bürgerinnen und Bürger wurden gebeten, sich während der Störung direkt bei den Polizeistellen vor Ort zu melden.

Im Münsterland gibt es mittlerweile überall Entwarnung. Die Notrufnummern 110 und 112 sollen wieder erreichbar sein. Die Behörden hatten über die Warn-App „Nina“ Ausweich-Rufnummern angegeben.

Notrufe können auch über die „Nora“-App, die sich eigentlich vor allem an Menschen mit einer Hör- und Sprachbehinderung richtet, abgesetzt werden.

Die landesweiten Erreichbarkeiten der Polizeibehörden hat die Polizei auch online hinterlegt.