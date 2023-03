Kein Regional- und S-Bahnverkehr in NRW: "Es fährt nichts"

Der bundesweite Warnstreik hat am Montagmorgen in Nordrhein-Westfalen nicht nur den Fern-, sondern auch den Regional- und S-Bahnverkehr lahmgelegt. Es wird mit entsprechend mehr Verkehr auf den Straßen gerechnet.

Streik am Montag

Ein Blick ins Eingangs-Foyer des Hauptbahnhofes in Münster.

Mit dem bundesweiten Warnstreik am Montag (27. März) machen die Gewerkschaften EVG und Verdi Druck im Rahmen der Tarifverhandlungen

Vom 24-stündigen Ausstand sind Millionen von Menschen betroffen.

Der Verkehr mit Zügen, Bussen und Flugzeugen in Deutschland ist am Montagmorgen weitgehend zum Erliegen gekommen.

Update: 08:32 Uhr. Gähnende Leere im Hauptbahnhof in Münster. Es sind nur wenige Menschen in der Halle. Einige Geschäfte haben gar nicht erst geöffnet. Stand 8.30 Uhr fallen sämtliche Züge aus –auch Regionalbahnen.

Gähnende Leere unter... Foto: Martin Kalitschke

...und auf den Gleisen des Hauptbahnhofes in Münster Foto: Martin Kalitschke

In Münster fällt der Zugverkehr aus. Foto: Martin Kalitschke

Update: 07:55 Uhr. Verkehrslage in Münster: Etwas mehr Verkehr als gewöhnlich ist an den Einfahrtstraßen der Warendorfer und Wolbecker Straße zu erkennen. Auch an der Weseler Straße stadteinwärts ist mehr Verkehr als an gewöhnlichen Tagen. Grundsätzlich ist zu sehen, dass mehr auf den Straßen los ist. Bislang bilden sich aber keine großen Staus.

Viele Berufspendler scheinen sich in Münster auf den Streik-Montag eingestellt zu haben, setzen auf Homeoffice, Fahrrad oder fahren mit dem Auto antizyklisch. Der Verkehr auf dem Albersloher Weg, der häufig zum Nadelöhr wird, staute sich bislang nicht über das übliche Maß hinaus. Auch Hafenstraße und Ludgerikreisel sind gut zu passieren. Dabei fällt natürlich auf, dass keine Busse unterwegs sind. Auf der Weseler Straße in Höhe Aasee verläuft der Verkehr wie an anderen Montagmorgen auch. Die Radwege sind bislang nicht außergewöhnlich voll.

Rund um den Hauptbahnhof merkt man den Ausfall einiger Buslinien, aber unter anderem die Linien 9 und 15 waren gegen 7.30 Uhr unterwegs und wurden von einigen Fahrgästen genutzt.

Der morgendliche Berufsverkehr in Münster an der Autobahnauffahrt – an der sogenannten "Spinne". Foto: Luca Pals

Update: 07:20 Uhr. Beim bundesweiten Verkehrswarnstreik haben sich der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) zufolge bis zum frühen Morgen allein im Bahnsektor mehr als 30.000 Beschäftigte an 350 Standorten beteiligt.

Update: 07:00 Uhr. An der Grevener sowie Steinfurter Straße in Münster war die Verkehrslage am frühen Morgen noch entspannt – keine Auffälligkeiten im Berufsverkehr.

Der Autoverkehr auf der Steinfurter Straße am Montagmorgen gegen 7 Uhr. Foto: Luca Pals

Update: 06:29 Uhr. Schienenersatzverkehr mit Bussen sei allein wegen des Umfangs und fehlenden Personals nicht möglich, sagte ein Bahnsprecher. Bahn-Konkurrenten wie National Express und die Rhein-Ruhr-Bahn haben die Einrichtung von Busnotverkehren angekündigt. Für den Fernverkehr hatte die Bahn bereits vergangene Woche die bundesweite Einstellung des Verkehrs ab Null Uhr am Montag angekündigt.

Update: 06:27 Uhr.„Es fährt gerade nichts auf der Schiene“, sagte ein Sprecher der Bahn für NRW. Das betreffe nicht nur die Regionalverbindungen von DB-Regio, sondern auch die Linien der Bahnkonkurrenten. Grund sei, dass sich auch Personal in Betriebszentralen und Stellwerken an dem Warnstreik beteilige. Das lege den Verkehr für alle Nutzer der Schienenwege lahm. Ob es am Nachmittag wieder einzelne Verbindungen geben werde, müsse man abwarten, sagte der Sprecher.