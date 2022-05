So bereitet sich die Uniklinik auf den Streik vor

Paula Klaan möchte wieder mit dem Gefühl Feierabend machen, „dass sich kein Patient einnässen muss, nur weil ich ihn nicht schnell genug zur Toilette begleiten konnte“. Deswegen beteiligt sich die Krankenschwester der Uniklinik Münster an den unbefristeten Streiks, die in den kommenden Tagen die Klinik vor große Herausforderungen stellen werden.

Das Krankenhaus hatte bereits am Sonntag angekündigt, einen Krisenstab einzurichten. „Nach mehr als zwei Jahren Corona-Pandemie und den bereits bestehenden Personalausfällen stellt dieser Streik das UKM vor erhebliche Herausforderungen“, heißt es in einer Mitteilung. Eine Sprecherin bezeichnete den Protest der Pflegenden als einen „Streik, den es so noch nicht gegeben hat.“

Ziel: Entlastung des Personals

Der Gewerkschaft geht es nicht um Gehaltserhöhungen, sondern um Entlastung der Krankenschwestern, aber auch der Kollegen, die in der Küche, im Transport oder im Service arbeiten. Sie will nach eigenen Angaben erreichen, dass Pflegende, die mit weniger Personen eine Schicht leisten, als für eine Station vorgesehen, entlastet werden. Wenn also auf einer Station drei Fachkrankenpfler eingeplant sind, aber nur zwei die Schicht leisten, sollen sie dafür freie Zeit bekommen.

Professor Alex Friedrich hat durchaus Verständnis für den Streik, an dem sich unter anderem Paula Klaan beteiligt Foto: UKM/Peter Lessmann

Das führt zwar in einen Teufelskreis, weil dann Pflegekräfte fehlen, die sich frei nehmen, soll aber nach Meinung von Thomas Meißner, Verdi-Gewerkschaftssekretär für Gesundheit in Münster, all die zurück in die Pflege locken, die ihr in der Vergangenheit den Rücken gekehrt haben – etwa indem sie ihre Arbeitszeit reduziert haben oder sich gleich einen neuen Job gesucht haben. Nach Angaben des Deutschen Berufsverbands für Pflegeberufe suchen sich Krankenschwestern und Pfleger nach nur 7,5 Jahre einen neuen Beruf. Hört die Überlastung auf, würden viele in die Kliniken zurückkehren, argumentiert Meißner.

Professor Alex Friedrich, Ärztlicher Direktor der Uniklinik, hat für die Streiks durchaus Verständnis: „Ich verstehe die Sorgen der Mitarbeiter“, sagt er gegenüber unserer Zeitung. Im deutschen Gesundheitswesen sei die Arbeit in der Pflege sehr unattraktiv. Andererseits sieht er die „massiven Einschränkungen in der Patientenversorgung“. Er wirbt dafür, den Beruf attraktiver zu machen, indem den Pflegekräften mehr Verantwortung in die Hände gelegt wird.

Paula Klaan würde es schon reichen, wenn sie bei jeder Schicht so viel Kolleginnen an ihrer Seite hätte, „dass sie die Patienten angemessen versorgen können“. Denn: Laut Verdi steigt deren Sterblichkeit, wenn eine Pflegefachkraft mehr als sieben Patienten betreut. In der Schicht der 30-Jährigen sind es 10. Wenn es gut läuft.

Kommentar: Gute Gründe Foto: Lange gab es nicht mehr so gute Gründe für einen Streik wie den, der in den kommenden Tagen die Unikliniken in NRW und vor allem ihre Patientinnen und Patienten vor gewaltige Herausforderungen stellen wird. Es gibt – spätestens seit Corona – keine Zweifel: Der Leidensdruck der Pflegekräfte ist groß. Und der gesellschaftliche Konsens, dass ihre Arbeit mehr Wertschätzung verdient, auch. Eine Berufsgruppe, die es offensichtlich in ihrer DNA verankert hat, andere zu versorgen und sich selbst zu vergessen, fängt an, gegen unzumutbare Arbeitsbedingungen auf die Barrikaden zu gehen. Wenn Krankenschwestern in Münster berichten, dass sie bei einer Nachtschicht die pflegerische Verantwortung für 28 (!) Patienten tragen, dann möchte man sagen: Endlich.

Den Preis zahlen wieder die Kranken, die schon in der Corona-Pandemie gebeutelt waren. Deren Operationen werden verschoben. Das ist für viele gewiss frustrierend. Aber natürlich ist sichergestellt, dass niemand, der in Not ist, unbehandelt bleibt. Und wer will, dass Pflegekräfte auch in zehn oder 20 Jahren noch Patienten versorgen, der muss diese bittere Pille schlucken. Und zwar jetzt. Die Zeit dafür ist reif.

