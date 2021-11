Suche nach vermisstem Teenager aus Rheine

In Rheine wird seit dem 24. Oktober ein 15-jähriger Junge vermisst. Die Polizei bittet nun mit einem Foto um Hilfe bei der Suche.

In Rheine wird seit dem 24. Oktober ein 15-jähriger Junge vermisst. Er wohnte in einer Caritas-Wohneinrichtung in Rheine, meldet die Polizei.

Hinweise deuten demnach auf einen vermutlichen Aufenthaltsort in Duisburg hin, der bislang allerdings nicht weiter verifiziert werden konnte.

Der Jugendliche hat dunkle Augen, dunkelblondes Haar und ist schlank.

Der vermisste 15-Jährige Foto: Polizei

Wer Angaben zu dem Jugendlichen machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215, oder jeder anderen Polizeidienststelle.