Susanne Falcke ist neue Superintendentin

Die 46-jährige Susanne Falcke wurde am Freitagabend in Burgsteinfurt von den Mitgliedern der Synode im fünften Wahlgang zur Nachfolgerin von Joachim Anicker bestimmt, der zum Jahresende in den Ruhestand tritt – nach 17 Jahren als Superintendent. Der Gegenkandidat von Susanne Falcke, Oliver Günther, zog nach dem vierten Wahlgang zurück, da, wie er sagte, für ihn keine klare Mehrheit erkennbar war.

Susanne Falcke ist seit 2011 Pfarrerin der Evangelischen Kirchengemeinde Dülmen und darum im Kirchenkreis gut vernetzt. Oliver Günther ist Pfarrer in Oberholzklau im Kirchenkreis Siegen. Susanne Falcke bekleidet das höchste Leitungsamt im Kirchenkreis erst einmal für acht Jahre.