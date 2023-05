Der mutmaßliche Serientäter befindet sich seit seiner Festnahme im Januar in Untersuchungshaft. Es handelt sich um einen 21 Jahre alten Mann, der zuletzt in Selm wohnte. Seit Mittwoch verhandelt das Landgericht Münster gegen ihn unter anderem wegen besonders schweren Raubes. Bei Gericht sagte der Beschuldigte nun: „Ich war daran beteiligt. Es tut mir leid.“

Betroffen waren in der Serie Tankstellen in Ascheberg, Senden, Lüdinghausen, Sendenhorst, Werne, Nordkirchen, Kamen und Dortmund. Jedes Mal führte der Täter eine silberfarbene Pistole bei sich und bedrohte damit laut der Anklage die Beschäftigten hinter dem Bezahltresen. Im Gerichtssaal wurden Überwachungsbilder von Tatorten vorgestellt, die den Täter häufig mit der Waffe, Handschuhen sowie mit einer Kapuze über dem Kopf und einer Maske über Mund und Nase zeigten.

„Schulden bezahlt und Drogen gekauft“

Mit dem erbeuteten Geld habe der Angeklagte „Schulden bezahlt und Drogen gekauft“, sagte er. Die Tabakwaren habe er weiterverkauft und so auch Geld gemacht. In Lüdinghausen und in Sendenhorst war der Täter nicht in die Tankstellen-Shops gelangt, weil die Eingangstüren zu der Zeit geschlossen waren.

Angeklagter schweigt zur beteiligten Person

In zwei Fällen war offenbar eine zweite Person beteiligt. Wer sie ist, wollte der 21-Jährige bisher nicht sagen. Mindestens während der ersten Hälfte der Raubserie fuhr der Täter mit einem schwarzen Nissan Micra in die Nähe der Zapfsäulen und bei der Flucht wieder weg. Der Angeklagte erklärte, dass der Nissan sein Auto gewesen sei. Die Nummernschilder habe er in Selm von einem fremden Pkw geklaut. Das vordere Kennzeichen war auf den Überwachungsbildern von den Tankstellen sogar klar zu lesen.