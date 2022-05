Fernsehstars mit 98 und 96 Jahren

Kein Wunder, dass RTL sofort zugesagt hat: Zwei Tänzer, die 98 und 96 Jahre alt sind, und bei einem Gewinnspiel von Let‘s Dance mitspielen? Da bekamen die beiden sofort eine Zusage. Am Mittwoch kommt RTL ins Altenheim.

Klara Töns (98) gibt sich vor ihrem ersten großen Fernsehauftritt ganz gelassen. „Ich bin nicht aufgeregt“, sagt die Dülmenerin mit fester Stimme. Dabei haben sich Let’s-Dance-Profitänzer Valentin Lusin und ein RTL-Kamerateam für diesen Mittwoch angekündigt.„Ich habe immer gerne getanzt,“ sagt die Dülmenerin. Allerdings nie im Scheinwerferlicht. Bange macht sie sich auch davor nicht. Mit technischer Unterstützung von Rachel Urban, Geschäftsführerin und Einrichtungsleiterin des Altenpflegeheims „Haus am Park“, hat sie sich mit dem ebenfalls in der Einrichtung lebenden Julius Holzschneider (96) per Kurzvideo für das RTL-Gewinnspiel beworben. „Schon nach wenigen Tagen kam die Zusage“, sagt Rachel Urban.