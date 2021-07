Tausende Termine verfallen: höhere Ausfallquote in Impfzentren

Münster

Die Zahl der Menschen, die einen Termin für eine Zweitimpfung in den Impfzentren nicht wahrgenommen haben, ist in den letzten Juni-Wochen auch in der Region Westfalen-Lippe gestiegen. Doch Verbände und Ministerium sehen trotzdem keine Anzeichen für eine Impfmüdigkeit.

Von Stefan Biestmann