Taxifahrer verhindert Telefonbetrug 

Per Handy und mit gefälschten Rufnummern nehmen Kriminelle Kontakt mit ihren Opfern auf. Ins Visier der Betrüger geraten besonders Seniorinnen und Senioren.

Ein Taxifahrer wurde am Freitag (19.05.) hellhörig, als er eine 92-jährige Coesfelderin zu ihrer Bank fahren sollte.

Die 92-Jährige erhielt zuvor einen Schockanruf. Ein falscher Polizist erklärte ihr am Telefon, dass ihre Tochter in einen Autounfall verwickelt sei, bei dem jemand ums Leben gekommen wäre. Um zu verhindern, dass ihre Tochter nun ins Gefängnis käme, sollte sie einen hohen Geldbetrag bezahlen, heißt es in der Pressemitteilung. Diesen wollte sie nun von der Bank abholen.

Taxifahrer bewahrt 92-Jährige vor Betrug

Der Taxifahrer erkannte den Betrugsversuch und brachte die Seniorin nicht zur Bank, sondern zur nächsten Polizeidienststelle. Dort stieg er mit ihr zusammen aus und erklärte den Polizisten kurz den Sachverhalt.

Der aufnehmende Beamte rief zusammen mit der irritierten Coesfelderin ihre „richtige“ Tochter an und klärte sie auf, dass sie fast auf Betrüger reingefallen wäre. Danach erstattete die Seniorin vor Ort eine Anzeige.

Polizei: Über gängige Betrugsmaschen reden

Die Polizei bittet darum, Verwandte über die gängigen Betrugsmaschen aufzuklären und über Verhaltensregeln zu sprechen.

Dank an Taxifahrer

Die Polizei bedankt sich bei dem Taxifahrer: "Ein großer Dank gilt natürlich an dieser Stelle dem aufmerksamen Taxifahrer, der hier einen Betrug und somit großen finanziellen Schaden verhindern konnte!"