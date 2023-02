Historische Zugfahrt von Lengerich nach Köln vorverlegt

Am Samstag, 6. Mai 2023, startet der Teuto-Express mit der Dampflok 78 468 und den historischen Wagen wieder zu einer besonderen Tagesfahrt. Dann geht es von Lengerich über Kattenvenne, Ost- und Westbevern, Münster (Westf.), Appelhülsen, Buldern, Dülmen und Haltern am See nach Köln. Ursprünglich sollte der Termin erst am 13. Mai stattfinden.

