Tief Ignatz hinterlässt nur geringe Spuren im Münsterland

Im Vorfeld wurde bundesweit von Meteorologen vor möglichen Auswirkungen des Sturmtiefs „Ignatz" in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gewarnt. Verhältnismäßig verschont geblieben ist das Münsterland in der stürmischen Nacht - eine erste Bilanz.

Am meisten bemerkbar machte sich das Sturmtief „Ignatz" im Kreis Coesfeld. Insgesamt acht Einsätze verzeichnet die dortige Kreispolizei am Donnerstamorgen. So war beispielsweise in Senden ein Baum auf eine Fahrbahn gestürzt. Zumeist waren es größere Äste, die auf die Straßen geweht worden waren, umgekippte Bauzäune und Verkehrsschilder, die zu Einsätzen der Polizei in der Region führten.

Grundsätzlich haben die Wetterumstände im Münsterland nicht zu schwereren Unfällen geführt, bei denen Menschen verletzt wurden oder größere Sachschäden entstanden. Die einzige Ausnahme war ein Vorfall auf der Autobahn 31 bei Gescher: Ein 30-jähriger Autofahrer aus Legden war gegen 21 Uhr in eine Starkregen-Front gelangt, woraufhin sein Wagen ins Schleudern geriet und gegen die Leitplanke prallte. Das Auto kam quer auf der Fahrbahn zum Stillstand, zwei nachfolgende Fahrzeuge konnten nicht mehr rechtzeitig ausweichen beziehungsweise bremsen, sodass es zu Zusammenstößen kam. Mit leichten Verletzungen mussten eine 19-jährige Frau aus Meppen, ein Mann aus Ochtrup sowie der Legdener ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die A31 war im Unfallbereich für etwa anderthalb Stunden gesperrt.

Absicherung von Gefahrenstellen

Im Kreis Steinfurt musste die Polizei zu fünf Einsätzen ausrücken, um durch den Sturm verursachte Gefahrenstellen abzusichern. Zwischen Mitternacht und 8 Uhr war die Polizei in Münster aus dem gleichen Grund sieben Mal im Einsatz, berichtet eine Sprecherin, die selbst am Donnerstagmorgen bei ihrem Weg zur Arbeitsstelle von Zugausfällen im Raum Rheine betroffen war.

Im Kreis Warendorf blieb es in der Nacht ruhig - am Donnerstagmorgen kam es zwischen Alverskirchen und Telgte zu einem Unfall, weil ein Auto mit einem herabgestürzten Ast kollidiert war.

Keine Einsätze verzeichnete die Polizei im Kreis Borken.

Einschränkungen im NRW-Regionalverkehr

Im Regionalverkehr in NRW ist es am Donnerstagmorgen zu vereinzelten Einschränkungen gekommen. Die Bahn informierte Pendler via Twitter mit den Worten „Baum auf der Strecke“ über eine gesperrte S-Bahn-Strecke zwischen Dortmund-Kley und dem Bochumer Hauptbahnhof. In beiden Richtungen werde ohne Zwischenhalt umgeleitet, es gebe Verspätungen und Teilausfälle.

Für die Eurobahn RE13 zwischen Hamm Hauptbahnhof und Venlo wurden im Bereich Düsseldorf bis Venlo Verspätungen wegen der „aktuellen Wetterlage“ gemeldet. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte auch für Nordrhein-Westfalen landesweit eine Sturmwarnung herausgegeben. Wer die Möglichkeit habe, im Homeoffice zu arbeiten, sollte das nutzen, hatte eine Meteorologin geraten.