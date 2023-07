Tipps gegen die Trockenheit

Rund um die eigene Wohnung lässt sich viel tun, um Wasser zu sparen. Erster Schritt: Sich einen Eindruck zu verschaffen: „Einfach mal nach draußen gehen, wenn es regnet“, sagt Malte Henrichs. Sein Lehrgebiet ist die Wasserwirtschaft und Stadtentwässerung. Dann ist schnell zu sehen, wo das Wasser hinfließt, ob und wo Pfützen entstehen, wie sicher der Kellereingang ist. Und es gibt viele Verbündete gegen die Trockenheit.

Die Dachrinne

Um zu verhindern, dass der Regen vom Dach ungenutzt in die Kanalisation rauscht, kann es sich lohnen, das Fallrohr abzuklemmen und einen Teil des Wassers in den Garten zu leiten. Vor allem leichter Regen kann so problemlos im Garten versickern. Henrichs empfiehlt, pro 100 Quadratmeter Dachfläche zehn bis 20 Quadratmeter, auf denen das Wasser versickern kann. „Wichtig ist, dass das nicht beim Nachbarn landet.“ Und der Regen sollte auch nicht direkt an der Hauswand versickern. „Dafür gibt es schon hübsche Lösungen“, sagt der Ingenieur. Niemand müsse dafür eines dieser orangenen KG-Rohre von der Dachrinne in den Garten führen.

Die Regentonne

Ein durchschnittlicher Boden braucht 60 Liter Wasser pro Quadratmeter pro Jahr. Das entspricht einer sechs Zentimeter starken Wasserfläche pro Quadratmeter. Die Regentonne oder Zisterne, die in der Regel unterirdisch angelegt ist, kann einen Teil davon decken. Allerdings: Geld sparen lässt sich so kaum. Dafür ist die Tonne zu teuer und das Trinkwasser zu günstig. 1000 Liter Wasser kosten in etwa so viel wie ein Liter Diesel.

Die Uhrzeit

Es ist eine Binsenweisheit: Am besten morgens wässern. Nicht nur, weil der Boden dann noch kühler ist und weniger Wasser verdunstet, sondern auch, weil sich in den heißen Sommern seit 2018 ein Trend umgekehrt hat: An Hitzetagen wird das meiste Wasser in Deutschland mittlerweile am Abend verbraucht – weil die Menschen ihre Gärten wässern und Pools auffüllen. Da ist es denkbar, dass aus dem Wasserhahn weniger Wasser kommt als gewöhnlich. Nicht, weil Wasser fehlt, sondern weil zu viel durch das Netz gepresst werden muss.

Die Wiederverwendung

Jeder Deutsche verbraucht im Schnitt pro Tag rund 125 Liter Trinkwasser. „30 Liter davon könnten wir ersetzen durch Regenwasser“, sagt Henrichs. Regenwasser sei für die Toilettenspülung gut geeignet. Zwei Einschränkungen: Dafür ist eine zuverlässige Trennung zwischen Regen- und Trinkwasser durch Sicherheitsarmaturen nötig. Und es kann zu Ablagerungen im Spülkasten kommen. Die 125 Liter, die jeder Mensch jeden Tag nutzt, landen nach der Kläranlage erst in der Ems und dann in der Nordsee: „Und dann ist es erst mal weg“, sagt Haberkamp. Er wirbt dafür, so viel Wasser wie möglich zurückzuhalten und erneut zu nutzen. Dafür müsste ein Teil des Wassers in der Kläranlage aufbereitet, gefiltert und desinfiziert werden, sodass es zum Beispiel in der Landwirtschaft oder für Straßenbäume oder Sportanlagen genutzt werden kann.

Bäume

Besser Bäume als den Rasern wässern, denn: „Jeder Baum ist ein Rundumwunderwerk“, sagt Henrichs. Bei Hitze spendet er Schatten, trägt dazu bei, dass sich Straßen und Gärten nicht so aufheizen. Das macht er, indem er unheimlich viel Wasser verdunstet -- ähnlich wie eine Wadenwickel oder ein nasses Tuch auf der Haut eines fiebernden Kindes. Haberkamp erklärt, wie das funktioniert: Wenn Bäume Wasser verdunsten, dann brauchen sie Energie, um es in Wasserdampf umwandeln zu können. Dazu verwenden sie Wärme aus ihrer Umgebung. Es wird um sie herum kühler. „Darum sind Bäume so wichtig für uns“, sagt Haberkamp. Rasen verdunstet deutlich weniger. Deswegen können Rasenbesitzer überlegen, Bäume auf ihrem Rasen zu pflanzen. Paris macht es vor: Um zu verhindern, dass sich die Stadt im Sommer auf 50 Grad aufheizt, pflanzt die Stadt Bäume im Akkord. Das können Gartenbesitzer auch. Abgesehen davon sei brauner Rasen nur ein ästhetisches Problem.

Der Boden

Zu viel Gießen bringt nichts. Der Boden funktioniert wie ein Schwamm, der nur eine bestimme Menge Wasser halten kann. Wird es zu viel, fließt es durch den Boden hindurch. „Dann ist es für die Wurzeln nicht mehr verfügbar“, sagt Henrichs.

Wildblumen

Wer Schotter oder Rasen durch Wildblumen ersetzt, bremst nicht nur die Geschwindigkeit, mit der Wasser abfließt, sondern stärkt auch noch die Artenvielfalt. Wildblumen, Lavendel oder Stauden bieten Insekten Schutz und Nahrung und helfen auch noch, das Stadtklima zu verbessern. „Dafür braucht es nur etwas Mut, die Pflasterung aufzunehmen, den Kies zu entfernen, etwas Erde zu verteilen und Blumensamen zu verteilen“, sagt Henrichs.

Dachbegrünung

Wer für kühlere Temperaturen in seinem Haus sorgen und gleichzeitig ein perfektes Regenwasserreservoir schaffen will, der kann seine Garage oder ein Flachdach begrünen. Zur Sicherheit sollte vorher ein Statiker prüfen, ob die Garage das zusätzliche Gewicht aushält. Das ist in der Regel anhand der Baupläne möglich. Vier Lagen verhindern, dass Wurzeln durch die Abdichtung wachsen, sorgen dafür, dass Wasser gesammelt wird und Pflanzen einen Nährboden erhalten. Bei Starkregen kann so ein Dach viel Wasser aufhalten und später peu à peu an die Kanalisation abgeben. Ein Teil kann langsam verdunsten, ohne die Kanalisation zu belasten. Mittlerweile lassen sich die Flächen auch smart steuern. So können Eigentümer bei angekündigtem Starkregen das Dach leerlaufen lassen, um es als Speicher zur Verfügung zu stellen. „Lass uns schon mal mit den Flachdächern anfangen, dann wäre uns schon allen geholfen“, sagt Henrichs.

Foto: Bei den gegenwärtigen Temperaturen rät der Deutsche Wetterdienst, regelmäßig zehn Liter pro Baum zu gießen. Wie oft das nötig ist, lässt sich für den aktuellen Tag und die eigene Region berechnen. Dazu hilft folgender Link:

https://www.dwd.de/DE/leistungen/bereg_interv/beregintervall.html?nn=588520#buehneTop ...

Die gute Nachricht: Der Regen wird in den nächsten Jahren Klimamodellen zufolge nicht weniger. Er wird sich nur anders verteilen: „Im Winter wird es in den nächsten Jahren mehr regnen, im Sommer werden wir mehr Trockenphasen haben. Dafür wird es häufiger in sehr kurzer Zeit sehr viel regnen“, sagt der Professor für Siedlungswasserwirtschaft Jens Haberkamp vom Institut für Infrastruktur,·Wasser,·Ressourcen·und Umwelt (IWARU) der FH Münster. Das bedeutet: Das Wasser wird schneller abfließen und das Grundwasser nicht auffüllen. Das ist der Preis eines nahezu perfekten Abwassersystems, das in Deutschland nach dem Krieg entstanden ist, sagt Professor Malte Henrichs. Es regelt den schnellen Abfluss der Regenmassen. Zumindest in den meisten Fällen. Anstatt langsam im Boden zu versickern, rauscht es durch Kanäle in die Ems und von dort in die Nordsee.

Anfang der 90er Jahre haben die Deutschen pro Kopf im Schnitt mehr als 140 Liter Wasser am Tag gebraucht. Bis 2017 sank der Verbrauch durch vielfältige Wassersparmaßnahmen auf 123 Liter pro Kopf und Tag. Seit 2018 ist der Pro-Kopf-Verbrauch im Jahresdurchschnitt allerdings wieder auf knapp 130 Liter am Tag gestiegen, was wahrscheinlich auf den deutlich erhöhten Wasserbedarf in den vergangenen heißen Sommern zurückzuführen ist.