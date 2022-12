Kinderarzt rät besorgten Eltern: „Manchmal genügt Fiebersaft“

Eine Welle von Infektionskrankheiten lässt Kinderkliniken und Arztpraxen ächzen. Mancherorts ist die geregelte Versorgung in Gefahr. Wie dramatisch ist die Lage und was sollten Eltern jetzt wissen? Ein Interview mit Kinderarzt Dr. Dieter Göhler.

Seine Kinderarztpraxis in Havixbeck hat Dr. Dieter Göhler (69) vor zwei Jahren in jüngere Hände abgegeben. Doch noch immer hilft er dienstags und donnerstags aus. Das ist in diesen Tagen besonders nützlich: Kursierende Infektionskrankheiten belasten das Gesundheitssystem enorm.