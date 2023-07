Motorradfahrer kollidiert mit entgegenkommenden Autos

Am Sonntagmorgen gegen 10.05 Uhr hat sich auf der Münsterstraße in Ibbenbüren in Höhe des Wanderparkplatzes an den Dörenther Klippen ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet.

Wie die Polizei Steinfurt mitteilt, soll ein 34-jähriger Motorradfahrer aus Münster die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben und aus bisher ungeklärter Ursache auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs geraten sein. Dabei kam es zur Kollision mit zwei entgegenkommenden Autos.

Der Motorradfahrer erlitt schwerste Verletzungen und verstarb kurze Zeit später noch an der Unfallstelle. Um den Vorfall genau zu untersuchen, wurde ein spezielles Unfallteam der Polizei Steinfurt hinzugezogen. Die Münsterstraße bleibt während der Unfallaufnahme vorübergehend gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet.