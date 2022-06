Toter Fahrradfahrer im Straßengraben gefunden

Fußgänger haben in Borken-Burlo am Sonntagfrüh einen Fahrradfahrer in einem Straßengraben gefunden. Für den 42-jährigen Mann kam jede Hilfe zu spät.

Ein Radfahrer ist in Borken wohl in Folge eines Sturzes ums Leben gekommen. Fußgänger fanden den 42-Jährigen Sonntagfrüh leblos in einem Straßengraben liegend vor, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Mann mit seinem Rad in den Graben gestürzt. Weitere Informationen zur Unfallursache und dem genauen Todesgrund lagen noch nicht vor.