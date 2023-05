Warum votieren türkische Wahlberechtigte in der Region mit deutlicher Mehrheit für Präsident Recep Tayyip Erdogan? Ein Experte erklärt, warum der umstrittene türkische Präsident so gut ankommt.

Votierten die türkischen Wahlberechtigten, die im Wahllokal am Flughafen Münster/Osnabrück in Greven bis Mittwoch ihre Stimmen abgeben konnten, auch in den Stichwahlen mehrheitlich für Präsident Recep Tayyip Erdogan? Oder legt der Oppositionsführer und CHP-Kandidat Kemal Kilicdaroglu zu? Das Ergebnis aus Deutschland wird erst am 28. Mai bekannt, dem Tag der Stichwahl in der Türkei.