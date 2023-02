Erdbeben in der Türkei und Syrien: Hilfe aus dem Münsterland

Überall im Münsterland trauern Menschen um Angehörige und Freunde, die bei dem Erdbeben gestorben sind. Kaum einer mit türkischen oder syrischen Wurzeln, der keine Verwandten oder Bekannten im Unglücksgebiet hat. Viele beginnen, den Opfern des Erdbebens zu helfen.

Ein Aufruf für Sachspenden hat in Ahlen eine überwältigende Resonanz, vor allem in der türkischstämmigen Community, ausgelöst. Ohne Unterbrechung trafen am Dienstag an einer zentralen Sammelstelle Pakete mit Hilfsgütern ein. Serhat Ulusoy, stellvertretender Bürgermeister in Ahlen und Landesvorsitzender des Türkischen Bundes in NRW appellierte an die Landesregierung, gemeinsam eine Hilfsaktion ins Leben zu rufen. „Die Menschen sollen sicher sein, dass ihre Hilfe auch ankommt“, sagte Ulusoy.

Die Sachspenden gehen nach Beckum, um dort verzollt und danach in einem Sammeltransport in das Erdbebengebiet gebracht werden. Privatleute machen sich auf den Weg, um warme Kleidung, Schlafsäcke, Rettungsdecken, Unterwäsche, Hygieneartikel, Babynahrung, Taschenlampen und Batterien in die Region zu bringen.

Helfer aus dem Münsterland fliegen in die Türkei

Unter anderem in Greven, Gronau, Rheine und Senden rufen Kulturvereine oder Ditib-Gemeinden zu Spenden auf. In Senden werden Freiwillige mobilisiert, die vor Ort Unterstützung leisten sollen. Denn der Einsatz staatlicher Kräfte reiche absolut nicht aus. „In dieser Situation halten wir fest zusammen“, betont Ekrem Atalan, Vorsitzender des Deutsch-kurdischen Freundeskreises in Senden. Und der Vorsitzende des Gronauer Arbeitnehmer- und Kulturvereins, Volkan Ülker, sagt: „Auch wenn wir uns politisch nicht immer einig sind, jetzt in der Not halten alle zusammen.“

Fünf Münsterländer sollten am Dienstagnachmittag im Auftrag der Bundesregierung in die Türkei fliegen: unter ihnen vier THW-Kräfte des Ortsverbands Bocholt/Borken und eine Rettungshundeführerin mit ihrem Hund vom Ortsverband Havixbeck. Das SEEBA-Team umfasst 50 Personen, davon 17 aus NRW, und vier Rettungshunde. Es ist auf die Ortung und Rettung von Verschütteten spezialisiert. Vom THW Lengerich ist der Auslandsbeauftragte Wolfgang Lutterbey bereits am Montagabend ins Krisengebiet geflogen. DRK-Helfer aus dem Münsterland stehen bereit. „Der Bundesverband ist enger Abstimmung mit den Schwestergesellschaften vor Ort“, sagt eine Sprecherin.

Spendenkonten für die Erdbebenopfer Foto: Nach den verheerenden Erdbeben ist die humanitäre Hilfe angelaufen. Zahlreiche deutsche Hilfsorganisationen unterstützen die Überlebenden in den betroffenen Gebieten. Spenden sind möglich unter folgenden Adressen:

Aktion Deutschland Hilft: IBAN DE62 3702 0500 0000 1020 30, Stichwort: Erdbeben Türkei und Syrien

Bündnis Entwicklung Hilft: IBAN DE29 100 20 5000 100 20 5000, Stichwort: Erdbeben Türkei/Syrien

Diakonie Katastrophenhilfe: IBAN DE68 5206 0410 0000 5025 02, Stichwort: Erdbebenhilfe Türkei Syrien

Caritas International: IBAN DE88 6602 0500 0202 0202 02, Stichwort: CY01332 Erdbebenhilfe

Bischöfliches Hilfswerk Misereor: Online-Spenden möglich unter: http://u.epd.de/2het

Welthungerhilfe: IBAN DE15 3705 0198 0000 0011 15, Stichwort: Erdbeben in der Türkei und Syrien

Deutsches Rotes Kreuz: IBAN DE63 3702 0500 0005 0233 07, Stichwort: Nothilfe Erdbeben Türkei und Syrien

Medico international: IBAN DE69 4306 0967 1018 8350 02, Stichwort: Nothilfe Erdbeben ...

