Über 100.000 Euro in der ersten Woche gespendet

Ihre Trauer um die Opfer der Erdbebenkatastrophe haben Bürgermeister Dr. Alexander Berger und seine Stellvertreter Matthias Harman und Serhat Ulusoy gegenüber dem Generalkonsul der Türkei, Ahmet Faik Davaz, erklärt. Im Generalkonsulat in Münster trugen sich die drei Repräsentanten der Stadt Ahlen in das ausgelegte Kondolenzbuch ein. Bürgermeister Berger notierte unter anderem, dass im Angesicht der zahlreichen Verstorbenen und Verletzten des großen Erdbebens „die Menschen aller Nationen in unserer Stadt“ trauerten. „Die Gedanken der Ahlenerinnen und Ahlener sind bei den Opfern und Hinterbliebenen der Naturkatastrophe.“

„ Ich weiß, wie Sie helfen. Die Unterstützungsbereitschaft ist sehr groß. “ Generalkonsul Ahmet Faik Davaz

Generalkonsul Davaz dankte der Ahlener Delegation für die überbrachte Beileidsbekundung. Es erfülle ihn mit Trost, dass die Bevölkerung in Ahlen das Leid der Hinterbliebenen und von Obdachlosigkeit betroffenen Menschen sehe. „Ich weiß, wie Sie helfen. Die Unterstützungsbereitschaft ist sehr groß“, stellte Davaz fest, der auch über Presse und Soziale Medien von Spendenaktionen der Vereine erfahren hatte. Seine Behörde unterstütze nach allen Möglichkeiten die humanitären Bemühungen. Eine Koordinierungsgruppe versuche, die Spendenflüsse zu steuern. So seien an den Flughäfen Düsseldorf und Paderborn Lagerhallen „bis unter das Dach“ mit Hilfsgütern gefüllt, die auf ihren Transport per Luftfracht in die Türkei warten. Unter Beteiligung des Generalkonsulats laufen jetzt auch Transporte per Eisenbahn an.

Zollbefreiungen erteilt

Benötigt werden in den vom Erdbeben zerstörten Gegenden der Türkei vor allem Zelte, Decken, Schlafsäcke, Heizgeräte und mobile Toiletten. Damit die Hilfssendungen unbürokratisch die Krisenregion erreichen, erteilt Davaz Zollbefreiungen, mit denen Lkw ohne großen Aufenthalt in die Türkei einreisen dürfen. Während des Besuches der Ahlener Bürgermeister kommt immer wieder eine Assistentin herein und lässt vom Generalkonsul Transitdokumente unterzeichnen. Unter den Gütern, die in den nächsten Stunden das Münsterland in Richtung Türkei verlassen, gehören an diesem Vormittag unter anderem 50 Rollstühle, 180 Kilo Feuchttücher und zwölf Kartons mit Arzneimitteln.

Eintrag ins Kondulenzbuch Foto: Stadt Ahlen

Innerhalb der ersten Woche nach den verheerenden Erdstößen sind in Ahlen über 100.000 Euro Geldspenden zusammengekommen. „Das ist sehr viel“, wie Serhat Ulusoy betont. Nicht nur die türkischen Vereine sind sehr aktiv, auch in den syrisch-orthodoxen Gemeinden kennt die Hilfsbereitschaft kaum Grenzen. „Die Koordination übernimmt unser Kloster in Warburg“, so Matthias Harman. Ein vollbeladener Lkw sei von Ahlen aus dorthin geschickt worden. Eine religionsübergreifende Gedenkveranstaltung für die Opfer der Erdbebenkatastrophe findet statt am Freitag (17. Februar) um 14 Uhr in der DITIB Moschee (Rottmannstraße 62). Teilnehmen werden an der halbstündigen Veranstaltung Vertreterinnen und Vertreter der Migrantenorganisationen DITIB, islamisches Jugendzentrum, Verein zur Förderung der Integration und Bildung sowie der evangelischen, katholischen und orthodoxen Kirchen. Ebenso sprechen Bürgermeister Dr. Alexander Berger und der Integrationsrat der Stadt Ahlen.