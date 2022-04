Ukrainerin baut bei ihrer Flucht auf eine alte Verbindung nach Dülmen

Erinnerung an das Münsterland

Dülmen

Eine Szene wie in einem Film: Am Bahnsteig des Dülmener Bahnhofs steht eine Frau, in der Hand ein Zettel mit dem Namen einer Familie. Die Frau ist aus der Ukraine geflüchtet. Und die Geschichte, die sie nach Dülmen brachte, ist außergewöhnlich.

Von Thomas Aschwer