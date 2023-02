Ende der Maskenpflicht: Was die neue Freiheit mit den Menschen macht

Die Zeiten strenger Corona-Regeln sind lange vorbei – nun ist auch die Maskenpflicht in den letzten Bereichen passé. Doch wie gehen die Menschen mit dieser neuen Freiheit um? Und was macht sie mit ihren Gefühlen?

Auch in NRW ist die Maskenpflicht in Bus und Bahn Vergangenheit.

So ganz genau lässt sich gar nicht mehr sagen, wann die Entwicklung eingesetzt hat. Waren die Menschen in den Hoch-Zeiten der Pandemie noch gezwungen, sogar auf den Parkplätzen mancher Supermärkte Masken zu tragen, so breitete sich in den vergangenen Monaten eine immer größere Lässigkeit zwischen Gemüseregal und Käsetheke aus. Bisweilen scheint es mittlerweile, als wäre nur noch das Personal mit Mund- und Nasenschutz ausgestattet – unter den Kunden sind Maskenmann und Co. mittlerweile Exoten.

Spätestens mit der neuen Freiheit in Bus und Bahn – Arztpraxen oder Pflegeheime sind die letzten Reservate verordneter Vorsicht – hat sich nun aber ein Phänomen im Alltag eingenistet, das weniger die Gesundheit als die Gesellschaft betrifft: Wie geht die vermutete Mehrheit der freiheitlich Frohlockenden mit der Minderheit der Maskentreuen um? Und mit welchen Gefühlen ordnet man sich selbst der einen oder anderen Gruppe zu?

Wie stehen Sie zum Ende der Maskenpflicht? Sagen Sie uns Ihre Meinung!

Hört man eigentlich noch von Schwurblern?

Über lange Zeit gab es die Frontstellung zwischen jenen, die selbst härteste Lockdown-Regeln brav befolgten, und den Kritikern der Vorschriften, die sich persönliche Verstöße leisteten oder gar staatliche Verschwörung witterten.

Über deren Haltung sagte die Psychologin Melanie Steffens aus Koblenz dem SWR: „Wenn man Regelungen vorgibt und Gesetze einführt, die die Freiheit der Menschen einschränken, dann reagieren viele Menschen mit Reaktanz. Das ist so ein bisschen wie die Trotz-Phase bei Kindern im Alter von drei Jahren. Dann hat man sofort den Wunsch, seine Freiheit zurückzugewinnen. Als es beispielsweise um die Diskussionen um nächtliche Ausgangssperren ging, haben sich viele Menschen aufgelehnt, die sowieso nie abends nach 10 Uhr die Wohnung verlassen. Einfach, weil sie nicht mehr gedurft hätten.“

Corona-Vorgaben ab Februar 2023 In Bus und Bahn fällt die Maskenpflicht. Ab dem 02. Februar gelten neue Corona-Regeln. Das verändert sich in Deutschland: Foto: dpa Masken: In Flugzeugen ist die Maskenpflicht schon seit dem Herbst passé. Nun also auch bundesweit in ICE und Intercity sowie in Bussen und Bahnen des Nahverkehrs, für die es jeweils die Länder regeln. Manche waren schon einige Wochen vorgeprescht. Weiterhin gesetzlich vorgeschrieben sind Masken aber in Kliniken, Praxen und Pflegeheimen. Foto: dpa Ausnahme: Grundsätzlich ausgenommen von der Maskenpflicht sind unter anderem Kinder unter 6 Jahren. „Sollten Kinder bis zum Alter von 13 Jahren wegen der Passform keine medizinische Maske oder FFP2-Maske tragen können, sollten diese Kinder ersatzweise eine Alltagsmaske tragen“, heißt es vom NRW-Gesundheitsministerium. Ausgenommen von der Maskenpflicht sind auch Personen, die aus medizinischen Gründen keine Maske tragen können sowie gehörlose und schwerhörige Menschen. Foto: dpa Tests: Ein reduziertes Angebot an kostenlosen Bürgertests gibt es noch bis einschließlich 28. Februar. Gratis bleiben Schnelltests von Teststellen auch ohne Symptome unter anderem vor Besuchen in Kliniken und Pflegeheimen. Fürs „Freitesten“ nach einer Infektion fiel der Anspruch Mitte Januar weg. Er besteht aber weiter für medizinisches Personal, das sich vor der Arbeitswiederaufnahme testen lassen muss. Foto: dpa Isolationspflicht: Bislang endet eine Isolierung von Corona-Infizierten in NRW automatisch nach Ablauf von fünf vollen Tagen. Zum 1. Februar fällt aber auch in NRW die Isolationspflicht. Weiter gilt aber laut NRW-Gesundheitsministerium: Positiv Getestete dürfen Einrichtung für vulnerable Personen (Krankenhäuser, Pflegeheime, Behindertenwerkstätten) fünf Tage lang nicht betreten. Für corona-infizierte Beschäftigte in diesen Einrichtungen gilt weiter ein Tätigkeitsverbot – bis zum Vorliegen eines Negativtests. Foto: dpa Schutzregeln: In vielen Supermärkten sind Plexiglasscheiben an den Kassen nach wie vor anmontiert. Eine Verordnung mit bundesweiten Vorgaben zum Infektionsschutz in Betrieben wird aber zeitgleich mit der Maskenpflicht im ICE aufgehoben. Mehr und mehr Länder erlassen die empfohlene Isolationspflicht für Infizierte, obwohl Lauterbach wegen der Sicherheit am Arbeitsplatz dafür wirbt. Im Gesetz parat stehende strengere Alltagsvorgaben blieben ohnehin ungenutzt. Foto: dpa-Zentralbild Impfungen: Eigentlich sollten über den Winter auch die Impfungen wieder kräftig Fahrt aufnehmen - vor allem zum Auffrischen länger zurückliegender Grundimmunisierungen mit fortentwickelten Präparaten, die an aktuelle Virusvarianten angepasst sind. Doch die Impfkampagne, die nunmehr in den Praxen läuft, dümpelt vorerst weiter vor sich hin. Die Bundesregierung bemüht sich schon darum, absehbar überschüssige Lieferungen für Deutschland noch zu stornieren oder zu reduzieren. Foto: dpa Einreise: Für Urlaubsheimkehrer gelten die gelockerten Corona-Regeln ohne spezielle Nachweise bei der Einreise nach Deutschland weiter - zumindest solange keine neue, gefährlichere Virusvariante kursiert. Als neue Kategorie hinzu kamen nun aber Länder, in denen eine solche Variante „aufzutreten droht“. Reisende aus China müssen deswegen vor Abflug nach Deutschland vorerst einen negativen Corona-Test vorlegen. Foto: dpa Warn-App: Die bundeseigene Corona-App wurde seit 2020 mehr als 48 Millionen mal heruntergeladen - dabei ist unklar, auf wie vielen Smartphones sie aktiv ist. Die Warnfunktion funktioniert nun auch mit selbst gemachten Schnelltests ohne weitere offizielle Bestätigung. Foto: dpa Arbeitsplatz: Die Pflicht für Firmen zum Angebot von Tests und Heimarbeit gilt schon lange nicht mehr. Zum 2. Februar soll für Arbeitgeber auch die bisherige Pflicht entfallen, im Rahmen eines Hygienekonzepts Homeoffice- und Testangebote für Beschäftigte zu prüfen. Foto: dpa

Seit nun durch Omi­kron und das Schwinden schwerer Corona-Fälle kaum mehr Grund zur Panik mehr besteht, seit sogar Christian Drosten Entwarnung gibt und Karl Lauterbach die Fehler mancher Maßnahmen benennt, fallen die Masken und Abstandsübungen schneller als in früheren Corona-Sommern die Sieben-Tage-Inzidenz. Begriffe wie Herdenimmunität oder

R-Wert, vor zwei Jahren noch in aller Munde, haben sich aus dem Sprachgebrauch weitgehend verabschiedet, und die Warnungen der Corona-App entlocken vielen Nutzern nur noch ein Lächeln – sofern sie überhaupt noch eintreffen. Hört man eigentlich noch von Impfgegnern oder gar Schwurblern?

Die neue Freiheit

Während der Maskenzeit stellte sich schnell Unmut ein, wenn jemand versehentlich mal oben ohne herumlief: wie unsozial und gefährlich! Nun scheint das Gegenteil um sich zu greifen: Sind die Maskenträger nicht angstgetriebene Übertreiber? Über die soziale Kon­trolle und ihre Wirkung sagt Psychologin Melanie Steffens: „Wenn viele beim Einkaufen keine Maske tragen, kann so etwas wie ein Herdentrieb einsetzen. Das sind soziale Normen, die in einer Situation entstehen. Wenn man abweicht von den anderen und sich als einzige Abweichlerin fühlt, dann hat man eine Tendenz, sich an das Verhalten der anderen anzupassen und fühlt sich komisch. Es ist einem unangenehm. Um dann eine Maske zu tragen, müsste man sich erstmal über die soziale Norm hinwegsetzen.“

Womöglich wurzelt mancher Konflikt auch in der Drastik früherer Vorschriften. Wer sich etwa an Theaterbesuche mit Impfpasskontrolle, Foyer-Sperrung und Darsteller hinter Plastikvisieren erinnert, der mag jetzt volle Zuschauerreihen genießen, in denen nur hier und da noch eine Maske auftaucht. Kontraste zwischen drakonischen Regeln im Bahnverkehr des Heimatlandes und Maskenfreiheit bei den Nachbarn trugen nicht eben zur Akzeptanz der Regeln bei.

Maske auf in Menschenmengen, Maske ab in frischer Luft

Die neue Freiheit aber erlaubt es ja auch, sich freiwillig dort einzuschränken, wo es der Sicherheit der Mitmenschen dient. Maske auf in Menschenmengen, Maske ab in frischer Luft – oder auch mal, wenn die Nase juckt oder man einem anderen mit offenem Gesicht und Sicherheitsabstand begegnen möchte: Das geht. Fest steht zudem: Im Vergleich zu den Anfangszeiten der Pandemie ist es richtig billig geworden, an die wertvollen Masken zu kommen. Das bisschen Vorsicht kann man sich also jenseits sozialer Differenzen leisten.