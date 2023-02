Unbekannte haben am frühen Montagmorgen einen Geldautomaten in Ibbenbüren-Laggenbeck gesprengt. Die Täter befinden sich auf der Flucht. Bereits im Vorjahr war die Filiale Ziel von Bankräubern.

Geldautomatensprengung in Laggenbeck

Polizisten sichern nach der Geldautomatensprengung in Ibbenbüren- Laggenbeck die Spuren, die die Täter hinterlassen haben könnten.

Ein gutes Jahr nach der ersten Geldautomatensprengung hat es die Volksbankfiliale in Laggenbeck in der Nacht zu Rosenmontag erneut erwischt. Gegen 3 Uhr morgens detonierten dort offenbar zwei Sprengsätze, die den Vorraum, in dem sich die Automaten befinden, verwüsteten.