Unbekannte zünden 100-jährigen Weidenbaum an

Unbekannte haben am Mittwochabend am Uferbereich der Bocholter Aa einen rund 100-jährigen Weidenbaum offenbar mutwillig angezündet. Dieser war trotz der Löscharbeiten der Feuerwehr nicht mehr zu retten.

Neben dem ökologischen Schaden gibt die Stadt Bocholt in einer Mitteilung einen Sachschaden im fünfstelligen Bereich an. Die Stadt hat Anzeige erstattet und bittet um Hinweise auf den oder die Täter.

Um 18:16 Uhr war die Feuerwehr über den Notruf an die Bocholter Aa im Bereich Uhlandstraße/Industriestraße gerufen worden, da dort an einem großen Baum Rauch aufstieg. Wie die Beamten vor Ort feststellten, war eine große Weide in Brand geraten.

So sah der Baum nach den Löscharbeiten aus. Foto: Copyright: Stadt Bocholt

Von einem vorhandenen Hohlraum am Fuße des Stammes aus hatte sich die Glut bereits weiter in den Baum hineingearbeitet. Auch Mitarbeiter des Entsorgungs- und Servicebetriebs Bocholt (ESB) und die Polizei wurden hinzugezogen. "Aufgrund der Schwächung des Stammes haben wir durch einen Entlastungsschnitt die Krone der Weide eingekürzt. So wollten wir die Standsicherheit gewährleisten und den Baum möglichst retten", berichtet Sven van den Berg, Abteilungsleiter Grünflächenunterhaltung beim ESB.

Da die Glut jedoch mehrfach wieder aufflammte, musste der Stamm letztlich seitlich geöffnet werden, um einen Zugang für die Feuerwehr zu schaffen. Die Löscharbeiten dauerten bis zirka 20.15 Uhr.

Aufgrund der weiter fortgeschrittenen Schäden und der Schwächung des Stammes wurde gegen 23 Uhr die komplette Krone der Weide zurückgeschnitten. Am Tag danach waren weitere Nachlöscharbeiten erforderlich. Der nicht mehr standsichere Stammrest muss aus Gründen der Verkehrssicherheit abgesägt werden, soll jedoch vor Ort als Totholzhabitat für Tiere und Insekten stehenbleiben.

Noch am abend musste die komplette Krone der Weide zurückgeschnitten werden. Foto: Copyright: Stadt Bocholt

Bei der Weide handelt es sich nach Auskunft des Geschäftsbereiches Stadtgrün um ein gut 100-jähriges Exemplar mit einem materiellen Wert im fünfstelligen Bereich. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.