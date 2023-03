Zusammenstoß von Transporter und Lkw

Unfall im Berufsverkehr auf der A1: Am Donnerstagmorgen sind ein Transporter und ein Lkw kollidiert. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen.

Wie die Polizei berichtet, wird der Verkehr aktuell an der Unfallstelle vorbeigeführt - der rechte Fahrstreifen auf Höhe des Parkplatzes Maestruper Brook ist zwischen dem Flughafen Münster-Osnabrück und Greven in Richtung Münster gesperrt.

Teilsperrung auch auf Gegenfahrbahn

Auf der Gegenfahrbahn kommt es nach einem Lkw-Brand am Dienstag ebenfalls zur Sperrung einer Fahrbahn. Der Autobahn GmbH Niederlassung Westfalen zufolge wird die Teilsperrung zwischen Greven und FMO in Fahrtrichtung Bremen am Donnerstag von 8 bis 17 Uhr notwendig sein.