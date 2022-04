Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B 54 sind am Montag zwei Menschen tödlich verletzt worden. Das Unglück hatte sich gegen 15.40 Uhr zwischen den Abfahrten Dumte in Borghorst und Bagno in Burgsteinfurt ereignet. Dort war nach Angaben der Polizei ein zwei Personen besetzter Opel Corsa, beide aus dem Ruhrgebiet, in Richtung Gronau unterwegs. Der Wagen ist dann frontal mit einem in Gegenrichtung fahrenden Lkw zusammengestoßen. Der 53-jährige Lkw-Fahrer aus Sangershausen wurde leicht verletzt. Er ist in ein Krankenhaus gebracht worden.

Der Unfall hat sich auf einem Teil der Strecke ereignet, auf dem sich die zweispurige Fahrbahn auf eine Spur verengt. Die Polizei konnte vor Ort noch nicht sagen, wie es zu dem Crash gekommen war. Spezialisten der Unfallaufnahme der Polizei Münster wurden hinzugezogen, um den Hergang zu rekonstruieren. Dabei wurde auch eine Drohne eingesetzt.

Mehrstündige Vollsperrung der B54

Notarzt, Rettungsdienst und Feuerwehr waren unmittelbar nach dem Notruf an der Unfallstelle. Die Hilfe für den 68-jährigen Fahrer und den 35-jährigen Beifahrer des Kleinwagens kam aber zu spät. Sie sind noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen erlegen. Der angeforderte Rettungshubschrauber wurde nicht mehr eingesetzt.

Für die Dauer des Rettungseinsatzes und der Aufräumarbeiten war die B 54 zwischen den Borghorst und Nordwalde für vier Stunden voll gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.