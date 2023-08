Vier Verletzte nach Unfall: Fahrer lebensgefährlich verletzt

Kurz vor der Ortseinfahrt zu Freckenhorst geriet das Auto ins Schleudern und prallte gegen einen Baum. Drei der vier Insassen konnten das Fahrzeug eigenständig verlassen, während der Fahrer des Kleinwagens schwer eingeklemmt wurde. Die Feuerwehrkräfte versuchten zunächst, den Fahrer patientengerecht und schonend aus dem Auto zu befreien. Aufgrund des sich verschlechternden Gesundheitszustands des Fahrers entschied sich der leitende Notarzt während der Rettungsmaßnahmen für eine sofortige Rettung. Etwa 30 Minuten später gelang es, den lebensgefährlich Verletzten aus dem Unfallwrack zu befreien.

Mehrere Verletzte

Währenddessen transportierte der Rettungsdienst bereits zwei leicht verletzte Patienten in umliegende Krankenhäuser. Ein weiterer Patient mit schweren Verletzungen wurde ebenfalls abtransportiert, während der schwerst verletzte Patient an der Einsatzstelle erstversorgt und unter notärztlicher Begleitung in ein Krankenhaus nach Münster gebracht wurde. Dort wurde ein Schockraum vorbereitet, in dem bereits mehrere Ärzte und Pfleger auf das Eintreffen des Verletzten warteten, um ihn bestmöglich zu versorgen.

Polizei ermittelt genaue Ursache

Die genaue Ursache, warum das Fahrzeug von der Straße abkam, ermittelt nun die Polizei. Aufgrund der Anzahl an Verletzten wurden neben den üblichen Rettungsmitteln auch ein organisatorischer Leiter des Rettungsdienstes sowie ein leitender Notarzt angefordert. Die Hoetmarer Straße war für mehrere Stunden gesperrt.