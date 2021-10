Ungeklärte Windrad-Havarien im Münsterland

Noch immer liegen Trümmer-Teile des havarierten Windrades in Haltern am See am Boden – die Aufräumarbeiten verzögern sich aufgrund der andauernden Untersuchung.

Mehr als 30 Jahre ist es her, dass Heiner Konert seine erste Windkraftanlage in Betrieb genommen hat. Heute ist er als Geschäftsführer für mehrere Bürgerwindparks verantwortlich und betreut in dieser Funktion knapp 40 Anlagen. Dass im Münsterland gleich zwei Windenergie-Anlagen auf spektakuläre Weise havarierten, wie vor knapp zwei Wochen in Neuenkirchen und in Haltern am See geschehen, ist auch für den Windkraft-Experten ein Novum.