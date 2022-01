Gesundheitsämter wehren sich gegen Lauterbachs Vorwürfe

In den Gesundheitsämtern wie hier im Kreis Steinfurt wurde auch an den Feiertagen kontinuierlich gearbeitet.

Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat in den vergangenen Tagen betont, dass die „tatsächliche Inzidenz derzeit zwei bis drei Mal so hoch ist wie die ausgewiesene“. Ein Grund: „Meldeverzögerungen“. Wir haben bei den Behörden nachgefragt, ob sie sich in den vergangenen Tagen eine kleine Pause gegönnt haben.