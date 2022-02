„Unser Zugpferd bleibt die Reiterei“

In Zeiten sinkender Erzeugerpreise und steigender Kosten versuchen immer mehr Landwirte, Erlösquellen zu finden, die sicherer sind als Ackerbau und Schweinemast. Der Gutshof Georgenbruch setzt schon seit den 60er Jahren auf Reitferien. Warum eigentlich? Ein Besuch.

Gäste mit Pferden auf dem alten Gutshof am Rande von Everswinkel: Der Ponyhof Georgenbruch wurde erneut zum beliebtesten Ferienhof in NRW gewählt.

Paul Schulze Zurmussen hat einen Bauernhof zwischen Everswinkel und Warendorf, aber auf dem Trecker sehen die Nachbarn ihn selten. Eher im Büro und in der Gaststube. Denn das Geld verdient der Betrieb schon lange mehr mit Landwirtschafts-Idylle als mit Landwirtschaft: Der Ponyhof Georgenbruch bietet Ferien auf dem Bauernhof an. Mit Erfolg: Gerade wurde er erneut zum beliebtesten Ferienhof in Nordrhein-Westfalen gewählt.