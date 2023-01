Unvergessliche Turnier-Momente

Prominente Reiter und Fahrer interviewen, einen Blick in den Stall werfen, den Parcoursbauer zu einem lustigen Video verleiten und den Siegern der Bauernolympiade persönlich zu gratulieren: Die Klasse!-Reporterinnen unserer Zeitung haben beim Agravis-Cup in der Halle Münsterland unvergessliche Momente erlebt.

Franziska Pelkmann (15 Jahre) und Johanna Fiege (16), Zehntklässlerinnen der Josef-Annegarn-Schule aus Ostbevern, und Janne Ottmann (15) sowie Zoe Hammudeh (16) vom Schillergymnasium in Münster, die ebenfalls die zehnte Klasse besuchen, duften beim Reitturnier einen Blick hinter die Kulissen werfen und zudem die Arbeit von Journalisten kennenlernen.

Begleitet wurden die Jugendlichen von Birgit Lietmann von der Reiterlichen Vereinigung aus Warendorf, die die Kontakte für die Nachwuchsreporter herstellte, und von der Klasse!-Redakteurin unser Zeitung, Doerthe Rayen, die den Schülerinnen bei journalistischen Fragen zur Seite stand.

Mit Reitsport vertraut

Die vier Jungreporterinnen kennen sich im Reitsport bestens aus. Alle steigen regelmäßig in den Sattel oder auf den Kutschbock und teilen die Leidenschaft für Pferde. Doch so hautnah waren sie an ihren sportlichen Vorbildern noch nie. „Das war echt genial“, fasste Zoe Hammudeh die Turniertage zusammen. „Wir haben viel darüber gelernt, wie wir die Fragen stellen müssen, um viel aus den Interviewpartnern herauszubekommen“, berichtete Janne Ottmann. Johanna Fiege war dankbar für die Tipps, wie sie künftig ein Interview strukturierter angehen kann.

Prominente Interview-Partner für die Klasse!-Reporterinnen

Gesprochen haben die Jugendlichen mit der Dressurreiterin Ingrid Klimke, dem Springreiter Philipp Hartmann und dem Pony-Vierspänner-Fahrer Steffen Brauchle aus Baden-Württemberg. Letzterer gab den Mädchen noch am späten Freitagabend Eindrücke über seine tägliche Arbeit mit seinen Ponys. Die Schülerinnen waren begeistert.

Recherche hinter den Turnier-Kulissen Franziska Pelkmann, Johanna Fiege, Zoe Hammudeh und Janne Ottmann haben als Klasse!-Reporterinnen beim Agravis-Cup hinter den Kulissen recherchiert. Foto: Rayen Erst zur Autogramm-Stunde, dann zum Interview mit den Klasse!-Reporterinnen: Ingrid Klimke beantwortet die Fragen des Klasse!-Quartetts und stand für ein Erinnerungsfoto zur Verfügung. Foto: Rayen Die Pressekonferenz zur Bauernolympiade erlebten die Klasse“-Reporterinnen mit. Foto: Rayen Well done: Das Team von JustWe war von den Klasse!-Reporterinnen begeistert und bedankte sich nach dem Interview mit einer netten WhatsApp bei den Schülerinnen. Foto: Rayen Zwischen Parcours und Abreiteplatz fand Philipp Hartmann Zeit, um den Klasse!-Reporterinnen von seinem Arbeitsalltag zu erzählen. Foto: Rayen Kamera läuft: Nicht nur Fragen stellten die Klasse!-Reporterinnen. Sie drehten mit Florian auch ein kurzes Video über ihren Einsatz. Foto: Rayen

Sogar ein Stallbesuch war möglich

Im Stall durften die Klasse!-Reporterinnen sehen, wie die Pferde auf einem so großen Turnier wie dem Agravis-Cup untergebracht sind. Dabei haben sie auch den Stallmeister kennenlernen. Erlebnisse, die normalen Besuchern verwehrt bleiben, weil der Stalltrakt sonst nur von Pflegern und Reitern betreten werden darf.

Ein besonderer Spaß waren die Interviews mit Parcoursbauer Josef Cappenberg und einem der Traktorfahrer für die Bodenpflege. Ihnen stellten die Klasse!-Reporterinnen Entweder-oder-Fragen und erstellten ein Video im TikTok-Style.

„ Die Turniertage waren einfach klasse! “ Zoe, Janne, Johanna und Franzi

Alle spürten, dass die anfängliche Zurückhaltung gegenüber den bekannten Reitern mit jedem Gespräch ein Stück gewichen ist. „Wir sind mutiger geworden“, erklärten die Nachwuchs-Journalistinnen. Am Ende waren sich die vier Schülerinnen einig: „Die Turniertage in der Halle Münsterland waren einfach klasse!“