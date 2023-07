Kräftiger Regen und Gewitter – 240 Feuerwehr-Einsätze im Kreis Borken

Ein Blitzeinschlag sorgte am Sonntagabend (9.7.) für einen Brand in Telgte.

Im Kreis Borken waren laut Angaben der Leitstelle für Feuerschutz und Rettungsdienst 15 der 17 Städte und Gemeinden im Kreisgebiet am Sonntag (9. Juli) vom Unwetter betroffen. Die örtlichen Einsatzschwerpunkte waren in Borken und Bocholt – dort waren 105 beziehungsweise 65 Feuerwehrleute aktiv, in 50 Fällen war die Polizei zur Unterstützung mit dabei. Insgesamt 240 unwetterbedingte Einsätze wurden im Kreis Borken in folgenden Orten verzeichnet: Ahaus (19 Einsätze), Bocholt (60), Borken (78), Gescher (3 davon ein Dachstuhlbrand nach Blitzeinschlag), Gronau (24), Heek (5), Isselburg (5), Legden (1), Raesfeld (3), Rhede (9), Schöppingen (2), Stadtlohn (6), Südlohn (4), Velen (1) und Vreden (20).

In Telgte hat ein Blitzschlag am Sonntagabend zu einem Brand am Heideweg geführt. Nach Angaben der Feuerwehr-Einsatzkräfte sei dieser in ein Nebengebäude eingeschlagen und habe daraufhin durch die Überspannung die Stromverteilung im Haupthaus zum Brennen gebracht. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand.

In Münster hielten sich die Schäden, die durch das Unwetter entstanden sind, in Grenzen: "Münster hat Glück gehabt", teilte die Feuerwehr am Sonntagabend gegen 20 Uhr mit. Zwar seien bei Durchzug einer Sturmfront gegen 18 Uhr einige Bäume umgestürzt und Äste abgebrochen, diese konnten jedoch schnell beseitigt werden.

In einer Kleingartenanlage am Werneweg wurde eine Laube von einem Blitz getroffen, woraufhin das Dach Feuer fing. Menschen kamen nicht zu Schaden, die Laube sei aber nicht mehr zu retten gewesen.

In einer Kleingartenanlage in Münster war eine Gartenlaube in Brand geraten. Foto: Helmut Etzkorn

CSD-Bühnenprogramm in Köln unterbrochen

Der Sonntag (9. Juli) ist mit bis zu 38 Grad der bislang heißeste Tag des Jahres gewesen, wie der Deutsche Wetterdienstes (DWD) mitteilte. Diese Temperatur wurde am Nachmittag im baden-württembergischen Waghäusel-Kirrlach (Landkreis Karlsruhe) gemessen. Hohe Werte zeigte das Thermometer auch in NRW wie zum Beispiel in Köln mit 35,9 Grad. Dort musste unter anderem nach der Unwetterwarnung das Bühnenprogramm des Christopher Street Day (CSD) unterbrochen werden.