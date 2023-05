Vatertag im Münsterland: Polizei zieht Bilanz

Viele haben am Vatertag ausgelassen gefeiert. Gab es auch Zwischenfälle? So fällt die Bilanz der Polizei aus.

Am Donnerstag feierten viele Männergruppen im Münsterland den Vatertag.

Der Vatertag verlief im Münsterland nach ersten Informationen der Polizei offenbar ohne Ausschreitungen und größere Einsätze. „Die Leitstelle sagt, dass es sehr ruhig war“, hieß es bei der Polizei im Kreis Warendorf am Freitagmorgen.

In der Warendorfer Innenstadt kam es allerdings am Donnerstagabend zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern mit Pfefferspray und einem Hammer, informierte die Polizei später in einer Mitteilung. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Der Vatertag verlief nach Angaben der Polizei in Münster ruhig. Auch am Aasee feierten die Menschen offenbar friedlich, dort seien keine Vorfälle gemeldet worden, teilte die Polizei auf Anfrage mit.

Keine besonderen Vorkommnisse habe es laut Polizei auch in den Kreisen Steinfurt und Borken gegeben. Auch im Kreis Coesfeld, wo traditionell am Himmelfahrtstag in Lüdinghausen das Grasbahnrennen stattfand, zog die Polizei eine positive Bilanz. Bei der Veranstaltung sei lediglich eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs und Körperverletzung gefertigt worden.

