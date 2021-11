Vereine kämpfen mit Folgen der Corona-Pandemie

Immer mehr Vereine und Ehrenamtliche sorgen sich angesichts erneut steigenderCorona-Inzidenzwerte um die Zukunft des bürgerschaftlichen Engagements. Organisationen gerade im ländlichen Raum fällt es schwer, ihr En­gagement aufrechtzuerhalten. Wir hatten darüber berichtet und Betroffene dazu aufgerufen, über ihre Erfahrungen zu erzählen. Hier nun einige der Antworten. Das Fazit: Die Lage ist ernst, aber besonders die Vereine geben nicht auf, ihre Mitglieder weiter „bei der Stange“ zu halten. Wie? Darüber berichten stellvertretend einige Leser und Leserinnen aus dem Münsterland.

Neue Impulse und alte Probleme für die Vereine

Die Auswirkungen der Coronapandemie auf das Vereinsleben und das Ehrenamt sind differenziert. In Rheine klagen zum Beispiel die meisten Sportvereine nicht über einen Mitgliederschwund. Auch finanzielle Auswirkungen sind unter den über 500 Vereinen der Stadt bisher kaum bekannt geworden. Wohl aber haben besonders im sozialen Bereich oder auch im Sport-Übungsleiterbereich nicht alle vorher ehrenamtlich Tätigen ihr Engagement wieder aufgenommen, sodass hier Ehrenamtsakquise betrieben muss. Gemeinsam abgestimmte lokale Ehrenamtskampagnen der Vereine und gemeinnützigen Organisationen, unterstützt durch die Kommunen, wären dazu eine sinnvolle Maßnahme.

Es ist kein neuer Befund: Ehrenamt und Bürgerschaftliches Engagement finden zuallererst auf der lokalen Ebene statt und tragen dort zu einem funktionierendes Miteinander bei. Was aber fehlt, sind verlässliche lokale Infrastruktureinrichtungen der Engagementförderung. Zwar ist hier in den letzten Jahren schon einiges passiert. Jedoch sind zum Beispiel die Einsetzung kommunaler Anlauf- oder Koordinierungsstellen noch immer vom Zufall und vom Engagement Einzelner abhängig.

Für NRW ist in diesem Zusammenhang die zu Beginn des Jahres nach einem breiten partizipativen Prozess von der Landesregierung verabschiedeten Landes-Engagementstrategie anzuerkennen. Bereits wenige Monate nach der Verabschiedung sind erste Impulsprojekte umgesetzt worden, die den Vereinen und den Engagierten konkrete Unterstützung vor Ort bieten.

Siegmar Schridde, Rheine, Sprecher des „Kommunen-Netzwerk: engagiert in NRW“

Glücksmomente – mit Abstand

Die Chorgemeinschaft „Rheingold Münster und MGV Rinkerode“ hat in der Pandemie nach neuen Formen gesucht. Foto: Bernhard Arning

Unsere Chorgemeinschaft „Rheingold Münster und MGV Rinkerode“ musste sich mehrmals neu und anders organisieren. Sing-Ort und Sing-Stil, Sing-Anforderungen und Singzeiten passten sich den Inzidenz-Zahlen und damit verbundenen Verordnungen ständig neu an. Letztlich konnten dadurch alle Sänger „bei der Stange“ gehalten werden. Es wurden sogar neue Gesangsformen entwickelt und ein humorvoller Umgang mit der Situation gepflegt. Zwischenzeitlich nutzten wir einen großen Übungsraum „auf dem Land“, es entstand zudem ein selbst erstelltes 48-seitiges Tagebuch mit Erinnerungen, Gedanken, Gedichten, Überlegungen und Planspielen zu Corona-Zeiten. Doch Eigeninitiative reicht nicht. Mehr als zuvor ist auch unsere Chorgemeinschaft darauf angewiesen, politische Zuwendung, offensive Kooperationsbereitschaft und ein operatives Management zwischen Zivilgesellschaft und Politik zu erhalten. Bürgerpflege und Teilhabe sind sicherlich gute Stichworte für zukünftige Kulturarbeit in der Stadt-Land-Region. Mit bürgernahen Kultur-Kampagnen, Planspielen und Überlegungen vermittelt die Chorgemeinschaft Rheingold Münster und MGV Rinkerode einen authentischen Einblick in Gefühls- und Organisationswelten zu Corona-Zeiten, auf der „Gangway zwischen Nähe und Abstand“. Die Initiativen zeigen, wie kreativ und ideenreich Vereine ihr Kulturangebot neu entwickeln – trotz Corona. Lebensart und Bürgersinn prägen die Bemühungen und schufen auch für unseren Chor Glücksmomente, viel intensiver als vordem.

Bernhard Arning, „Rheingold Münster mit MGV Rinkerode“

„Ohne Tradition läuft nix“

Mit großem Interesse haben wir den Bericht „Sorgenkind Vereine“ gelesen. Auch wir machen uns Sorgen um den Nachwuchs unserer Traditionsvereine in Steinfurt. Das betrifft nicht nur die Schützenvereine, sondern auch im Heimatverein, in den Chören unserer Stadt und auch in den Sportvereinen sind mittlerweile viele Mitglieder in Ehren ergraut. Der aktive Stamm der Vereine schrumpft! Um dies in der Öffentlichkeit sichtbar zu machen, haben wir die Aktion „Ohne Tradition läuft nix“ mit einer Fotoaktion ins Leben gerufen. Vorreiter und Ideengeber war die Bürger-Schützen-Gesellschaft Borghorst 1490 e.V. Mittlerweile haben sich fast alle Vereine der Aktion angeschlossen. Auch prominente Mitstreiter wie Bürgermeisterin Claudia Bögel-Hoyer und Redaktionsleiter Axel Roll machen sich stark und haben sich ablichten lassen. Wir sind dabei eine größere Ausstellung zu organisieren und hoffen auf weitere Unterstützung zur Stärkung unsrer Vereine. Wir benötigen nur eine größere Ausstellungsfläche und etwas finanzielle Unterstützung.

Hartmut Eckelt, Ideengeber für die Ausstellung „ohne Tradition läuft nix“ in Steinfurt-Borghorst

Kolping startet neue Ehrenamt-Initiative

Unter dem Motto „Ehrenamt pushen“ hat das Kolpingwerk Diözesanverband Münster umfangreiche Schulungsangebote zur Unterstützung, Stärkung und Förderung des Ehrenamtes ins Leben gerufen. Gefördert vom Land wartet dieses Projekt mit einer Vielzahl verschiedenster Angebote auf. Unabhängig von einer Kolpingmitgliedschaft stehen sie dadurch allen Interessierten inklusive Übernachtungs- und Verpflegungsgebühren kostenfrei zur Verfügung. Teils als Präsenzveranstaltung, aber vielfach auch als Online-Seminar, ist eine unkomplizierte und flexible Teilnahme möglich. Warum dieses Motto? „Nun, die derzeitige Situation ist für Ehrenamtliche in den verschiedensten Bereichen identisch: Nach dem Corona-Stillstand den Motor wieder anzuwerfen, sagen wir mal salopp: ‚in die Puschen zu kommen‘, ist sicherlich eine Herausforderung“, erläutert Kolping-Verbandsreferent Sebastian Kavermann. Eine eigene Homepage wurde unter www.ehrenamt-pushen.de eingerichtet. Anmeldungen für viele Veranstaltungen sind bereits möglich. Die Schwerpunkte erstrecken sich dabei von Möglichkeiten des Neuanfangs unter #Neustart bis hin zu Schulungen im Bereich der Kommunikation unter #Auf meine Art.

Rita Kleinschneider, Kolpingwerk Diözesanverband Münster

Segelclub Hansa auf neuem Kurs

Der Segelclub Hansa Münster hat steigende Mitgliederzahlen - die frische Luft macht es möglich. Foto: Eugen Ostkamp

Corona traf den Segelclub Hansa Münster so wie viele andere Sportvereine auch: die sportlichen Aktivitäten, sowohl die Theorie- wie die Praxisteile, konnten nicht so wie bisher durchgeführt werden. Die Einschränkungen waren auch zu spüren bei den geselligen und gemeinschaftsbildenden Vereinsangelegenheiten. Gleichzeitig gingen und gehen die Anträge auf Mitgliedschaft aber nach oben. Hier zeigt sich ein anderes Bild als bei vielen anderen (Sport-)Vereinen. Der draußen, in der frischen Luft, meistens sogar kontaktfrei auszuübende Segelsport bietet gerade für Kinder und Jugendliche nämlich eine der wenigen Möglichkeiten, der Bewegungsarmut durch Corona entgegenzuwirken. Der SC Hansa hat sich ganz am Anfang der Pandemie intensiv darum gekümmert, das Angebot „coronatauglich“ zu machen, und hat so die Gruppen bei der Stange gehalten. Ein Beispiel: Die Vereinsmitglieder wurden regelmäßig über verschiedene Kanäle (Aushänge, elek­tronischer Newsletter, Besprechungen, Homepage) informiert. Die Mitgliederversammlung fand komplett digital statt. Fazit: Natürlich gab es erhebliche Einschränkungen. Aber es geht mehr, als man denkt. Corona hat dazu geführt, den Blick auf unbekannte Wege zu lenken.

Karl-Heinz Kötterheinrich, Vorsitzender des Segelclubs Hansa Münster

Spielmannszug musste lange pausieren

Viele kleine Aktionen und Proben außerhalb von geschlossenen Räumen halten die Mitglieder beim Spielmannszug Sassenberg bei Laune. Aber die fehlenden Auftritte erschweren die Vereinsarbeit. Foto: Spielmannszug Sassenberg

Zu Beginn der Krise war für unseren Spielmannszug Sassenberg keine reguläre Probe mehr möglich. Um die Zuversicht der Vereinsmitglieder weiterhin zu stärken, nahmen wir an der ‚Stay at Home Challenge‘ teil und erstellten eine Foto-Collage, auf der die Mitglieder mit Instrumenten zu sehen sind. Um die Musikanten bei Laune zu halten, organisierte der Vorstand zudem einige Aktionen: Osterfotowettbewerb, Online-Spieleabend und kleine Aufmerksamkeiten für Weihnachten und Karneval. Als dann im Sommer 2020 die Verordnungen den Probenbetrieb unter Einhaltung eines Hygienekonzepts wieder zuließen, wurde in den Gärten der Vereinsmitglieder oder auch bei Freunden des Vereins geprobt. Da die Auflagen es im Herbst immer noch nicht zuließen, in den eigenen Probenraum zurückzukehren, wurde es uns ermöglicht, in einem Saal zu musizieren. Ein schöner Erfolg: Trotz allem konnten vier neue Nachwuchsmusiker 2021 in unsere Mitgliederreihen aufgenommen werden. Durch den Wegfall der Auftritte auf den Schützenfesten entfallen dem Verein aber zahlreiche Einnahmen. Eine solche Situation ein weiteres Jahr zu überstehen, ist fast unmöglich. Wird das Vereinsleben langfristig behindert, erschwert dies die Aufrechterhaltung des Zusammenhalts.

Lisa Tarner, Spielmannszug Sassenberg