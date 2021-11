Veterinärdienst Coesfeld warnt vor der Geflügelpest

Dr. Markus Nieters, Leiter des Veterinärdienstes des Kreises Coesfeld, ruft zur Vorsorge auf. In Norddeutschland ist nicht bei Wildvögeln Geflügelpest nachgewiesen worden. Aufgrund des Vogelzuges stuft das Friedrich-Löffler-Institut (FLI) das Risiko in weitere Regionen Deutschlands als hoch ein.

Nachdem bei Wildvögeln und in einzelnen Haustierbeständen in Norddeutschland mehrere Ausbrüche der Geflügelpest festgestellt wurden, stuft das Friedrich-Löffler-Institut (FLI) das Risiko des Eintrags der Geflügelpest auch in weitere Regionen Deutschlands als hoch ein – insbesondere auch aufgrund des aktuellen Vogelzuges, heißt es in einer Mitteilung des Kreises Coesfeld.

„Die bisherigen Ausbrüche können Vorboten eines großen Seuchengeschehens in den kommenden Monaten sein, von dem auch der Kreis Coesfeld betroffen sein könnte“, erklärt Dr. Markus Nieters, Leiter des Veterinärdienstes des Kreises Coesfeld. Nieters ruft deshalb dazu auf, bereits jetzt vorzusorgen und die Geflügelbestände und Vogelhaltungen zu schützen, um einen Eintrag des Erregers in die Bestände zu verhindern.

Geflügelhalter sollten sich jetzt vorbereiten

Die auch „Vogelgrippe“ genannte Geflügelpest (Hochpathogene Aviäre Influenza – HPAI) ist eine meldepflichtige Tierseuche, die vor allem bei Wasservögeln, aber auch anderen Vögeln vorkommt. Bei den empfindlichen Hühnern und Puten werden die höchsten Erkrankungs- und Todesraten beobachtet - teilweise bis zu 100 Prozent. Daher müssen sich Tierhalter bei zweifelhaften Krankheitserscheinungen in ihrem Geflügelbestand unmittelbar mit Ihrem Haustierarzt oder dem Veterinärdienst zur Abklärung in Verbindung setzen.

Jeder Geflügelhalter muss nach tiergesundheitsrechtlichen Bestimmungen geeignete Sicherheitsmaßnahmen ergreifen, um die Verbreitung von Tierseuchen in und aus seinem Bestand zu vermeiden. Insbesondere im Falle des Auftretens der Geflügelpest in der Umgebung muss die Unterbringung der Tiere in einem geschlossenen Stall erfolgen. Alternativ kann eine sogenannte „Schutzvorrichtung“ mit engmaschigen Seitenwänden und geschlossenem Dach verwendet werden. Dabei ist ausschließen, dass das gehaltene Geflügel Kontakt mit möglicherweise infizierten Wildvögeln oder deren Ausscheidungen haben kann. Die Geflügelhalter sollten sich bereits jetzt vorbereiten!