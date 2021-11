Vibrationsfahrzeuge durchsuchen Untergrund des Münsterlands nach Kalkstein

Die fünf Vibrationsfahrzeuge, die am Donnerstag noch still in der Bauerschaft Kasewinkel in Münster standen, werden sich in den kommenden Tage kaum Freunde machen. Ab dem 11. November werden sie im Auftrag des Geologischen Dienstes von 19 Uhr abends bis 6 Uhr morgens das Münsterland kräftig durchrütteln. Sie werden Anwohner wecken. Und sie werden tief in der Erde nach Kalkstein (Karbonate) suchen. Denn darin kann sich siedend heißes Wasser verstecken, das in Zukunft die Menschen im Münsterland mit Fernwärme versorgen könnte. Eine billige Möglichkeit, Häuser zu heizen, ohne von Wetter oder Jahreszeiten abhängig zu sein und die vor allem kein CO 2 produziert: Geothermie.

Der Landtag hat am 20. März 2019 entschieden, die Geothermie stärker zu nutzen. Die regenerative Energiequelle ist nach den Worten von NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart „hochinnovativ und erhält das Landschaftsbild“. Fernwärmenetze, die bislang noch mit fossilen Energien betrieben werden, könnten Städte und Kommunen mit klimafreundlichen Quellen betreiben und so „auf einen Schlag die Wärmeversorgung für eine Vielzahl von Menschen klimafreundlich gestalten“, wie das Land meint. Darum hat der Geologische Dienst das Münsterland als Pilotregion ausgesucht, um dort nach den Kalkstein zu suchen.

»In den Poren, Rissen und Kluften des Kalksteins fließt heißes Wasser. Das suchen wir.«Ingo Schäfer, Geologischer Dienst Foto: Stefan Werding

Zwar haben Experten schon eine grobe Idee, wo sich in der Gegend welche Schichten befinden. Vor 380 Millionen Jahren müssen „in dem größten Riff, das es jemals in der Erdgeschichte gegeben hat“, wie Martin Salamon vom Geologischen Dienst es formuliert, alle möglichen Lebewesen und Korallen herumgelungert haben. Die sind mittlerweile mehrere Kilometer tief im Erdinneren verschwunden. Das Great Barrier Reef in Australien ist dagegen ein Witz. Oben auf der Erde ist das Netz von Fernwärme so gut ausgebaut, dass das Land das Münsterland zur Modellregion auserkoren hat.

Die Messungen ab kommenden Donnerstag sollen den Experten genauer Infos über die Mächtigkeit des wasserführenden Gesteins liefern. Die Vibrationsfahrzeuge, die sonst nach Öl und Gas suchen, arbeiten wie Fledermäuse. Sie erzeugen mit hydraulisch absenkbaren Rüttelplatten Schallwellen, die sich bis tief in den Untergrund ausbreiten. Die verschiedenen Gesteine reflektieren diese Schallwellen, die dann Geophone – ähnlich wie Mikrofone – auffangen werden. Für Laien sind die Bilder ähnlich aufschlussreich wie das Ultraschall von der eigenen Niere beim Hausarzt. Doch Geologen verraten sie ein ziemlich genau, wie es in Mutter Erde aussieht.

Wie Fledermäuse senden die Vibrationsfahrzeuge Signale aus, die spezielle Mikrofone nachher wieder einfangen. So bekommen Experten ein Bild vom Untergrund des Münsterlandes. Foto: Geologischer Dienst NRW

Beginnen werden die Trucks in Münster-Handorf, dann fahren sie weiter quer durch Münster über Mauritz, Mecklenbeck und Senden-Bösensell bis nach Nottuln-Appelhülsen. Auf einer zweiten Strecke von Rosendahl wieder durch Münster bis nach Sendenhorst setzen sie ihre Tour fort.

Dabei halten die Trucks alle 40 Meter an und senden dann für ein bis drei Minuten die Wellen in die Erde. In der Stadt wird die Frequenz niedriger sein, dafür sind sie leiser und langsamer. Außerhalb der Städte wird sie höher sein, dafür sind sie schneller und lauter. Der verpasste Schlaf wird der Preis sein für eine möglicherweise lukrative neue Wärmequelle im Münsterland.