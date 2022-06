Viele Kinderausweise abgelaufen: Ansturm auf Rathäuser kurz vor den Sommerferien

Der Ansturm auf die Bürgerbüros vor allem zahlreicher größerer Städte ist in diesen Tagen teils riesengroß. Wenige Tage vor Beginn der Sommerferien und dem Start in den Urlaub stellen viele Menschen fest, dass Reisepässe, Personalausweise und vor allem Kinderpässe nicht gültig sind. „Nach Auslaufen der Corona-Beschränkungen ist die Termin-Nachfrage in vielen Städten besonders hoch“, bestätigt der Geschäftsführer des Deutschen Städtetags, Helmut Dedy, unserer Zeitung. Die Folge sind noch längere Wartezeiten. Dedys Rat: Möglichst schnell die Dokumente beantragen!

