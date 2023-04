Bünde/Münster

Allein in Westfalen sind in den vergangenen Monaten mehrere Kinder und Jugendliche an den Folgen einer Infektion mit Scharlach-Bakterien – den sogenannten Streptokokken A – gestorben. Kinder- und Jugendärzte beklagen fehlende Schnelltests und Antibiotika.

Von Christian Althoff