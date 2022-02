In der Nacht zu Dienstag ist ein Lastwagen auf der Autobahn 1 in Brand geraten. Die A 1 wurde in Fahrtrichtung Dortmund komplett gesperrt. Am Frühabend wurde sie zwar wieder freigegeben, doch am Mittwoch muss sie erneut gesperrt werden.

Die Flammen waren schon von Weitem zu sehen, und das auch noch zwei, drei Stunden nach dem Ausbruch des Feuers. Ein Lkw geriet aus technischen Gründen in den frühen Morgenstunden des Dienstags auf der Autobahn 1, kurz hinter der Ausfahrt Greven in Richtung Dortmund in Brand. Für die Feuerwehr ein große Herausforderung wegen der schwierigen Wasserversorgung.

Um 1.40 Uhr am Dienstag wurde die Feuerwehr alarmiert. Der Gliederzug mit einem Aluminiumaufbau stand im Vollbrand. Geladen hatte der Lkw aus Polen 5000 Liter Desinfektionsmittel. Die komplette Feuerwehr Greven war im Einsatz. Unterstützt wurde sie von Kräften aus Emsdetten, Lengerich, Ladbergen sowie Wettringen und Münster. Auch Sonderfahrzeuge waren im Einsatz, um unter anderen auch neue Atemschutzgeräte zur Verfügung zu stellen.

Lastwagen-Brand auf A 1 bei Greven Um 01:40 Uhr wurde die Feuerwehr Greven zu einem Lkw-Brand auf der A 1, kurz hinter der Anschlussstelle Greven, gerufen. Foto: Felix Fritzemeier Starker Flammenschein und starke Rauchentwicklung: Dieses spektakuläre Bild bot sich den Feuerwehrkräften beim Eintreffen am Einsatzort. Foto: Felix Fritzemeier Ein Lastwagen stand in Vollbrand. Das Fahrzeug hatte 5000 Liter Desinfektionsmittel geladen. Foto: Felix Fritzemeier Die Löscharbeiten erforderten Verstärkung. Foto: Felix Fritzemeier So war nicht nur die komplette Feuerwehr Greven im Einsatz. Foto: Felix Fritzemeier Unterstützt wurde sie von Kräften aus Emsdetten, Lengerich, Ladbergen sowie Wettringen und Münster. Foto: Felix Fritzemeier Eine besondere Herausforderung bei dem Einsatz war die Wasserversorgung. Foto: Felix Fritzemeier Sie erfolgte über einen nahe liegenden Hydranten an der Autobahnauffahrt und über Pendelverkehr, mit mehreren Tanklöschfahrzeugen aus den umliegenden Feuerwehren. Foto: Felix Fritzemeier Die Polizei vermutet einen technischen Defekt als Brandursache. Foto: Felix Fritzemeier Foto: Felix Fritzemeier Foto: Felix Fritzemeier Foto: Felix Fritzemeier

Auch nach drei Stunden war immer noch Flammenschein sichtbar. Die Wasserversorgung erfolgte über einen nahe liegenden Hydranten an der Autobahnauffahrt und durch einen Pendelverkehr mit mehreren Tanklöschfahrzeugen aus den umliegenden Feuerwehren. Der Fahrer des brennenden Lkw blieb unverletzt.

Erneute Sperrung am Mittwoch

Während der Löscharbeiten war die Autobahn zeitweise in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Anschließend wurde die Fahrbahn in Richtung Osnabrück wieder frei gegeben. Die Lösch- und Reinigungsarbeiten zogen sich über Stunden hin. In dieser Zeit und während der Bergung des komplett ausgebrannten Lkw war die Autobahn in Richtung Dortmund ab Auffahrt Greven gesperrt.

Die Umleitung über den Schifffahrter Damm war schnell völlig überlastet, in Münster herrschte daraufhin ein Verkehrschaos. Einige Pkw- und Lkw-Fahrer versuchten in Greven über die Königstraße und Rathausstraße in Richtung Münster zur A1-Auffahrt Münster Nord zu gelangen und sorgten in der Stadt Greven ebenfalls für teils chaotische Verhältnisse. Gegen 16 Uhr war die Autobahn wieder frei.

Am Mittwoch (9.2.) ab 6 Uhr wird aber die Fahrbahn zwischen Greven und Münster-Nord wieder voll gesperrt. Da Teile des Desinfektionsmittel ausgelaufen ist, muss das Erdreich im Bereich des Brandes ausgekoffert werden. Die Sperrung wird nach Schätzung der Autobahn-Polizei bis in die Nachmittagsstunden andauern.