Vollsperrung auf A 1 nach Lastwagen-Brand 

Greven/Münster

In der Nacht zu Dienstag ist ein Lastwagen auf der Autobahn 1 in Brand geraten. Die A 1 ist in Fahrtrichtung Dortmund vollgesperrt. Am Spätnachmittag soll sie zwar wieder freigegeben, doch am Mittwoch muss sie erneut gesperrt werden.

Felix Fritzemeier