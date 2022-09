Sperrung nach Unfall auf B 67

Nach einem Unfall hat die Polizei die Bundesstraße 67 zwischen den Anschlussstellen Velen-Ramsdorf und Borken-Gemen in beiden Richtungen gesperrt. Ein Lkw ist von der Straße abgekommen.

Der Unfall ereignete sich am frühen Montagmorgen um fünf Uhr. Zunächst konnte der Verkehr noch an der Unfallstelle vorbeigeführt werden, für die Bergungsarbeiten allerdings musste die Polizei eine Vollsperrung einrichten. Ersten Erkenntnissen zufolge soll die Sperrung noch bis in den frühen Nachmittag bestehen bleiben.

Der Lkw-Fahrer war laut Polizei aus Richtung Dülmen in Richtung Bocholt unterwegs, kam aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Straße ab und landete im Graben. Ein Autofahrer ist bei dem Versuch auszuweichen, ebenfalls im Graben gelandet.