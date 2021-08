Vom Glück des Lebens in der Demokratie

Am Ende stand das große Lob der Fachfrau. „Eine bessere Regierungsform als die Demokratie gib t es nicht“, sagt Hedwig Richter. „Was für ein Glück ist es für uns Deutsche und Europäer, in so einer funktionierenden Demokratie zu leben.“ Worte, die am Ende des Vortrags der renommierten Professorin für Geschichte an der Universität der Bundeswehr in München im münsterischen Dom stand.

Doch diese Demokratie ist nicht selbstverständlich, was ein Streifzug von Richter bewies. „Um 1800 war die Beteiligung der Bürger – ausschließlich Männer übrigens - an den Wahlen zum Beispiel in den deutschen Ländern und in Frankreich sehr gering ausgeprägt. Das lag zum einen an den langen Wegen, aber auch am fehlenden Interesse.“ Richter, deren Bücher nicht nur den Diskurs der Historiker bewegen, sieht den Aufstieg des Staates, die Bildung der Nation und auch die Rolle der Eliten als stützende Elemente für die Errichtung der Demokratie. „Demokratie ist und war ohne Nation nicht zu haben“, sagte Richter im Rahmen der Domgedanken. Diese Nation sorgte , so Richter, für ein neues Selbstverständnis, für eine Zugehörigkeit und am Ende für die Forderung nach mehr Volkssouveränität.

Nach diesem Rückschau in die Geschichte schlug Richter einen Bogen in die Gegenwart. Dabei wies die 47-jährige Professorin auch dem Einzelnen und der Gesellschaft eine Pflicht zur Einmischung zu. „Freie Gesellschaften müssen auch ein gewisses Maß an Selbstzwang verlangen.“ Und die Eliten müssen sich aktiv einbringen – so wie es die Wissenschaft in der zurückliegenden Corona-Krise im Verhältnis zur Politik auch getan haben. „Wenn all das geschieht, können wir dem gefährlichen Gerede vom Ende der Demokratie trotzen.“