Von Malle bis zu Sambaschnecken

Nach der langen, coronabedingten Zwangspause kam der Sendenhorster Rosenmontagszug gut an. Tausende säumten die Straßen und jubelten den Narren zu.

Rosenmontagszug in Sendenhorst

Die Sehnsucht danach, dass sich nach der langen Corona-Pause endlich wieder ein Rosenmontagszug durch die Stadt schlängelt, war offenbar groß. Denn um 11.11 Uhr säumten Tausende zumeist Verkleidete die Straßen, die der Zug nehmen sollte. Vor allem die jungen Polizisten, Prinzessinnen und Frösche hatten sich mit großen Taschen darauf vorbereitet, Bonbons, Popcorn und Schokolade einzusammeln. Und die regnete es reichlich von den Wagen, oder sie wurden von Teilnehmenden der Fußgruppen gleich persönlich übergeben.

Die Glüpckspilze ließen sich feiern. Foto: Josef Thesing

Das Wetter war am Montagmittag nicht vom Feinsten. Es war zwar, wie vom Dreigestirn im Vorfeld versprochen, trocken, aber ein kalter Wind pfíff um die Ecken. Und so hatten sich die meisten Karnevalisten warm eingepackt.

Die Promenade und der Hundekot

Ob die Bürgermeisterin eine eigene Crew in den Zug geschickt hatte, konnte nicht ermittelt werden. Aber „Katrins Bürger*innen“ vertraten zumindest eines ihrer Anliegen, das auch von vielen anderen Menschen in beiden Ortsteilen unterstützt wird: „Katrin macht die Promenade fein, doch die Hunde scheißen wieder rein“, hieß es vonseiten dieser Fußgruppe.

Ansonsten hatten die Wagenbauer und Fußgruppen eher wenig mit Anliegen oder Befindlichkeiten am – zumeist bunten – Hut. Vielleicht mal abgesehen von den „Thekenproleten“, die sich der Deutschen liebsten Ferieninsel, die ja auch zahlreiche Sendenhorster und Albersloher bereits besucht haben dürften, widmeten. Auf Malle hatte es dieser Wagenbesatzung aber weniger die Schönheit der Natur angetan, sondern vor allem der vergangene Sommersong „Layla“.

Das Dreigestirn genoss den großen Moment. Foto: Josef Thesing

Im Zug mit unterwegs waren neben den Musikzügen unter anderem Glückspilze, Sambaschnecken, fliegende Piloten, Astronauten und so manch andere Spezies, die diesen Ausnahmetag gerne dazu nutzten, sich selbst und andere zu feiern.

Manch einem am Straßenrand, der in den vergangenen, karnevalslosen Jahren in Sendenhorst oder Albersloh eine neue Heimat gefunden hat, kam das Treiben auf der Straße etwas, vorsichtig ausgedrückt, merkwürdig vor. Aber die Geflüchteten trugen es ebenfalls mit Humor, und deren Kinder waren beim Sammeln der Süßigkeiten besonders fleißig.