29 Stunden stand eine Gruppe Festivalgänger aus Gescher auf dem Weg nach Wacken im Stau. Die Vor-Party verlegten sie einfach an den Straßenrand. Der verkündete Anreistestopp ist eine schlechte Nachricht – aber nicht für alle.

„Im Grunde ist alles harmloser, als es klingt“, sagt Robert Skiba. Als Geschäftsführer der Rockfahrzentrale UG ist er für die „Wackenbusse“ zuständig, die Metalfans aus ganz Deutschland zum Wacken Open-Air (W:O:A) fahren. Etwa 50 Münsteraner seien am Dienstagvormittag nach Schleswig-Holstein gefahren. Am frühen Abend sollen sie voraussichtlich eintreffen.

Das eigentliche Problem sei, dass Autos mit dem Traktor auf die Stellplätze gezogen werden müssen. Das dauert, weshalb sich um das Festivalgelände weiträumig Staus gebildet haben. Für die Shuttle- und Reisebusse haben die Veranstalter eigene Wege eingerichtet. Für Bus- und Zugreisende gebe es deshalb keine allzu langen Wartezeiten, und zu Fuß komme man ohne Probleme auf die Zeltwiese.

Zwei Stunden Fußmarsch bis zum Wacken-Gelände

Tobias Pierk aus Gescher war einer der letzten, der es mit dem Auto auf das Gelände geschafft hat. „Im zweiten Gang und ganz langsam“ ging es sogar ohne Traktor, erzählt der 30-Jährige. Aber der Weg bis dort hatte es in sich. Schon Montag um fünf Uhr sind er und seine Freunde losgefahren. Ab 11 Uhr ging dann nichts mehr: Insgesamt standen sie 29 Stunden im Stau und schliefen am Straßenrand. „Nachts um drei wurden wir dann von Polizisten geweckt, die uns dann wieder in die Autos geschickt haben.“

Anreise-Chaos beim Wacken 2023 Metal-Fans stehen mit ihren Fahrzeugen im Anreisestau. Foto: picture alliance/dpa | Christian Charisius Metal-Fans stehen mit ihren Fahrzeugen im Anreisstau. Foto: picture alliance/dpa | Christian Charisius Metal-Fans stehen mit ihren Fahrzeugen im Anreisestau. Foto: picture alliance/dpa | Christian Charisius Metal-Fans stehen mit ihren Fahrzeugen im Anreisestau. Foto: picture alliance/dpa | Christian Charisius Metal-Fans stehen mit ihren Fahrzeugen im Anreisestau. Foto: picture alliance/dpa | Christian Charisius Metal-Fans sind auf dem schlammigen Festivalgelände unterwegs. Foto: picture alliance/dpa | Christian Charisius Metal-Fans sind auf dem schlammigen Festivalgelände unterwegs. Foto: picture alliance/dpa | Christian Charisius Metal-Fans sind auf dem schlammigen Festivalgelände unterwegs. Foto: picture alliance/dpa | Christian Charisius Metal-Fans sind auf dem schlammigen Festivalgelände unterwegs. Foto: picture alliance/dpa | Christian Charisius Metal-Fan Lukas Litwin aus Bochum ist mit seinem E-Mountainbike auf dem schlammigen Festivalgelände unterwegs. Foto: picture alliance/dpa | Christian Charisius Metal-Fans sind auf dem schlammigen Festivalgelände unterwegs. Foto: picture alliance/dpa | Christian Charisius Metal-Fans gehen durch den kleinen Ort Wacken am Rande des Festivalgeländes Foto: picture alliance/dpa | Christian Charisius Metal-Fans feiern auf dem vom Regen aufgeweichten und schlammigen Festivalgelände. Foto: picture alliance/dpa | Christian Charisius Metal-Fan Lara aus dem Schwäbischen wird in ihrem Rollstuhl durch den Schlam auf dem Festivalgelände begleitet. Foto: picture alliance/dpa | Christian Charisius Metal-Fans gehen über das schlammige Festivalgelände. Foto: picture alliance/dpa | Christian Charisius Metal-Fans aus Brasilien stehen für eine Erinnerungsfoto am Eingang zum Festivalgelände. Foto: picture alliance/dpa | Christian Charisius Foto:

Der Stimmung habe das aber keinen Abbruch getan. „Als es so aussah, als ginge es gar nicht mehr weiter, haben wir halt am Straßenrand den Pavillon aufgebaut“, berichtet Pierk. „Bei einer Anwohnerin durften wir die Toilette benutzen, und sie hat uns sogar Kuchen gebracht.“ Irgendwann sei er dann einfach zu Fuß vorgelaufen. Nach zwei Stunden Fußmarsch habe er das Gelände erreicht und mit Freunden feiernd die Zeit überbrücken können, bis die restliche Gruppe auf den Campingplatz rollte.