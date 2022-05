Waffenhändler muss ins Gefängnis

Der Spediteur und sein Beifahrer hatten kein gutes Gefühl, als sie sich die Ladung in ihrem Laster genauer anguckten. Zurecht. Denn das, was sie dort fanden, waren längst nicht nur Kühlaggregate.

Kriegswaffenfund im Industriegebiet Emsdetten-Reckenfeld: Professionell versteckt in einem Lastwagen finden sich an einem Sommermorgen 2018 Sturmgewehre mit Dauerfeuer-Funktion und jede Menge Munition. Der Fall hat am Freitag neun Stunden das Schöffengericht in Rheine beschäftigt. Das Ergebnis: Ein 67-jähriger Spediteur aus den Niederlanden muss wegen des unerlaubten Handels mit Kriegswaffen zwei Jahre ins Gefängnis.