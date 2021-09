Etwa 125 Vereine und Verbände sind Mitglied der 1989 gegründeten BAGSO, die so die Interessen von etwa acht bis neun Millionen Menschen der älteren Generation vertritt. Müntefering machte gleich zu Beginn klar: „Älter werden ist keine Krankheit.“ Die Menschen lebten eben immer länger, Frauen noch länger als Männer. „Warum das so ist, finde ich noch heraus“, sagte Müntefering mit einem Augenzwinkern, um danach wieder ernst zu werden. „Die Währung der Alten ist die Zeit. Und die kann man sinnvoll nutzen.“ In diesem Zusammenhang bemühte Müntefering gerne eine Szene aus der Comicserie „Die Peanuts“. Charly Brown sagt zu seinem Hund Snoopy: „Eines Tages werden wir alle sterben.“ Und Snoopy antwortet: „Aber an allen anderen Tagen nicht.“

Mobilität ist die Voraussetzung für ein gutes älteres Leben

Die Mobilität sei ein großes Thema. „Sie ist Voraussetzung für ein gutes älteres Leben“, sagte Müntefering. „Wer mobil ist, kann soziale Kontakte pflegen und sogar neue knüpfen.“ Eine wichtige Aufgabe käme Städten und Gemeinden zu. „Der Lebensradius der älteren Generation wird kleiner und beschränkt sich häufig auf zwei bis drei Kilometer um die eigene Wohnung.“ Da seien Supermarkt, Bankschalter und Ärzte in der Nähe wichtig. Oder aber ihre gute Erreichbarkeit müsse über den öffentlichen Nahverkehr gewährleistet werden.

Müntefering hält es mit Charly Brown und Snoopy

Der BAGSO-Vorsitzende hält es mit den drei „L“ für Laufen, Lernen und Lachen, um die lange nachberufliche Lebensphase zu gestalten. „Laufen im Sinne von Bewegung der Beine, die das Gehirn ernährt. Das kann Gartenarbeit oder Fahrradfahren sein. Macht man das mit anderen zusammen, werden soziale Kontakte gefördert.“ Das Lernen stehe auch für das Lehren. „Geben Sie Ihre wertvollen Erfahrungen weiter. Viele machen das ehrenamtlich in Vereinen. Diese sind auf solche Unterstützung angewiesen.“ Und das dritte „L“ für Lachen sei mit der Liebe zum Leben gleich zu setzen. „Es ist doch schöner, wenn man sich morgens nach dem Aufwachen freut. Und es fällt leichter aufzustehen, wenn man etwas zu tun und somit das Gefühl hat, gebraucht zu werden.“

Nach Münteferings Redebeitrag hatten die 50 Teilnehmer in weiteren Vorträgen und Workshops die Chance, mehr über die Potenziale des Alters, Engagement & Nachbarschaftshilfe, Möglichkeiten der Mitwirkung und Mitsprache in politischen Gremien sowie die Sinnfindungsorientierung in der zweiten Lebenshälfte zu erfahren.

Die dreistündige Veranstaltung in der Aula der VHS am Montagnachmittag war durch Britta Sporket, Seniorenbeauftragte der Stadt, in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Warendorf und dem Regionalbüro Alter, Pflege und Demenz Münsterland organisiert worden.