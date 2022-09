Waldorfschule in Rheine bangt um Genehmigung

Rheine

Der bange Blick der Eltern sowie der Lehrerinnen und Lehrer an der Freien Waldorfschule Rheine richtet sich nach Münster: Dort entscheidet das Verwaltungsgericht in diesen Tagen in letzter Konsequenz auch über die Frage, ob die erst 2017 gegründete Schule weitermachen kann - oder ob am 30. September Schluss ist.

Von Matthias Schrief