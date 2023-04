Nach der Osterpause stehen im Tarifstreit bei den Eisenbahnen am Freitag wieder Warnstreiks im Fern- und Regionalverkehr an. Auch an manchen Flughäfen wird gestreikt. Was Pendler und Reisende wissen müssen.

Die wichtigsten Fragen und Antworten zum erneuten Warnstreik am Freitag (21. April):

Wer streikt wann und wo?

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hat im Tarifstreit mit rund 50 Eisenbahnunternehmen zu bundesweiten Warnstreiks im Fern- und Regionalverkehr aufgerufen. Die Beschäftigten sollen an diesem Freitag zwischen 3.00 Uhr und 11.00 Uhr die Arbeit niederlegen. Betroffen sind Fern-, Regional- und S-Bahn-Züge im ganzen Land.

Die Schwestergewerkschaft Verdi hat für Donnerstag und Freitag an den Flughäfen Köln/Bonn, Düsseldorf und Hamburg Warnstreiks im Luftsicherheitsbereich, der Fluggastkontrolle und in Servicebereichen angekündigt.

Mit welchen Auswirkungen ist zu rechnen?

Die Auswirkungen auf der Schiene dürften wie beim 24-Stunden-Warnstreik von EVG und Verdi Ende März erheblich sein. Die Deutsche Bahn will den Fernverkehr am Vormittag vollständig einstellen. Ab 13 Uhr soll er schrittweise wieder anlaufen. „Dennoch ist am Freitag bis in die frühen Abendstunden mit bundesweiten Auswirkungen des Streiks auf die ICE- und IC-Züge zu rechnen“, hieß es.

„Alle, die umplanen können, sollten das tun“, sagte Konzernpersonalvorstand Martin Seiler. Im Regional- und S-Bahnverkehr wiederum sollen nach Ende des Ausstands „zeitnah wieder so viele Verbindungen wie möglich nach dem regulären Fahrplan angeboten werden“. Allerdings sei auch hier im Laufe des Nachmittags noch mit Einschränkungen zu rechnen. Eine Eurobahn-Sprecherin erwartete „eine Normalisierung des Fahrplanes voraussichtlich zwei Stunden nach Streikende“.

Inwieweit wird der Regionalverkehr im Münsterland betroffen sein?

Erheblich – und dies, obwohl nicht alle privaten Bahnunternehmen direkt bestreikt werden. „Wie bereits am 27. März ist das Personal von National Express nicht beteiligt“, hieß es auf Anfrage bei dem Unternehmen. „Da jedoch erneut von Streiks in den Stellwerken des Infrastrukturbetreibers DB Netz auszugehen ist, muss auch auf den von National Express betriebenen Linien mit Ausfällen und Einschränkungen gerechnet werden“, so das Unternehmen. National Express versorgt unter anderem die RE 7-Strecke Rheine – Münster – Krefeld.

Bei der Eurobahn war am Mittwoch nicht absehbar, wie viele Mitarbeiter streiken würden. „Es ist jedoch davon auszugehen, dass unsere Leistungen betroffen sein werden“, so die Eurobahn-Sprecherin auf Anfrage. Ein Grund auch hier: Sollten DB-Fahrdienstleister streiken, „werden wir unsere Züge nicht fahren können, selbst wenn unser Team nicht streiken würde“. Ähnlich äußerte sich eine Sprecherin der Westfalenbahn.

Die Eurobahn betreibt unter anderem die RB 50 Münster– Dortmund, die RB 65 Münster–Rheine, die RB 66 Münster–Osnabrück sowie die RB 67 und RB 69 Münster–Bielefeld. Die Westfalenbahn befährt die Strecken RE 60 Rheine–Minden und RE 15 Rheine–Münster.

Was können betroffene Pendler tun?

Sich auf den Homepages der Bahn-Unternehmen informierten sowie unter „zuginfo.nrw“. Einige Unternehmen wie National Express und die Westfalenbahn bieten einen Busnotverkehr auf einigen Strecken an.

Kann ich meine Fahrt mit der DB verschieben ohne drauf zu zahlen?

Ja, die Bahn hat wieder Kulanzregelungen zugesagt. So sollen alle Fahrgäste, die ihre für Freitag geplante Reise aufgrund des Warnstreiks verschieben wollen, ihr Ticket bis zum 25. April flexibel nutzen können. Voraussetzung ist, dass sie die Fahrt bis einschließlich 18. April gebucht haben.

Wie sieht es an den Flughäfen aus?

An den Flughäfen Köln/Bonn, Düsseldorf, Stuttgart und Hamburg müssen sich Fluggäste auf deutliche Behinderungen einstellen. Immerhin bleiben wichtige Drehkreuze wie Frankfurt und München in Betrieb. „Nach aktuellem Stand werden rund 700 Abflüge an den Flughäfen DUS, HAM + CGN nicht stattfinden“, teilte der Flughafenverband ADV am Mittwoch mit. Rund 100 000 Fluggäste seien betroffen. Der Hamburger Flughafen kündigte an, dass am Donnerstag und Freitag alle Abflüge gestrichen würden.

Wird auch am Flughafen Münster/Osnabrück (FMO) gestreikt?

Nein: „Unsere Leute im Sicherheitsdienst sind Beschäftigte einer 100-prozentigen Tochter des FMO“, erklärte Sprecher Andrés Heinemann auf Anfrage. Ihre Bezahlung richtet sich nach dem Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst – in dieser Woche aber streikt das private Sicherheitsgewerbe. Und so wird es durch den Streik eher voller in der Hüttruper Heide: „Es gibt massiv Anfragen von Fluggesellschaften, die Maschinen zum FMO umleiten möchten.“

Warum wird nach dem Ausstand Ende März schon wieder gestreikt?

„Uns geht es auch nicht darum, Fahrgäste zu bestrafen“, sagte EVG-Tarifvorständin Cosima Ingenschay. „Im Gegenteil: Uns geht es nur darum, den Druck auf den Arbeitgeber zu erhöhen.“ Die EVG betonte am Mittwoch, dass die parallelen Warnstreiks bei Bahn und Luftverkehrt am Freitag nur Zufall seien. Eine Abstimmung zwischen den beiden Gewerkschaften habe es dieses Mal nicht gegeben.

Muss ich mich in den nächsten Wochen auf weitere Warnstreiks einstellen?

Das ist wahrscheinlich. Die EVG verhandelt bis Ende Mai nach und nach mit rund 50 Eisenbahn-Unternehmen. Mit der Deutschen Bahn ist das nächste Treffen für Dienstag angesetzt. Die Gewerkschaft hat zuletzt deutlich gemacht, dass Warnstreiks auch während der Verhandlungen jederzeit denkbar seien.

Verdi wiederum verhandelt am Samstag mit Bund und Kommunen über einen Schlichtungsvorschlag im öffentlichen Dienst. Sollte es dabei zu keiner Einigung kommen, sind unbefristete Streiks denkbar.