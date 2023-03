Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) hat die Beschäftigten am Freitag (3. März) zu ganztägigen Warnstreiks aufgerufen. Fahrgäste müssen auch rund um Lengerich mit Einschränkungen rechnen.

Aufgrund des bundesweiten Warnstreiks kommt es im Regionalverkehr Münsterland (RVM) zu Ausfällen. Mehrere Buslinien sind betroffen.

Fahrten, die von Auftragsunternehmen im Namen der RVM durchgeführt werden, finden hingegen voraussichtlich planmäßig statt. „Die Einschränkungen für den Schulbusverkehr sind eher gering, da die Fahrten von Subunternehmen durchgeführt werden“, berichtet RVM-Pressesprecher Björn Lindner auf WN-Nachfrage.

Warnstreik: Ausfälle auf mehreren Buslinien

Auf folgenden Buslinien kommt es am Freitag zu Ausfällen:

Linie 146 : 7.23 Uhr von Lengerich-Wechte Kreuzung nach Saerbeck, Lindenstraße

: 7.23 Uhr von Lengerich-Wechte Kreuzung nach Saerbeck, Lindenstraße Linie R46 : 7.20 Uhr von Lengerich, Helios-Klinik nach Lienen, Rathaus; 7.51 Uhr von Lienen, Rathaus nach Lengerich, Helios-Klinik

: 7.20 Uhr von Lengerich, Helios-Klinik nach Lienen, Rathaus; 7.51 Uhr von Lienen, Rathaus nach Lengerich, Helios-Klinik Linie: R45: 6.39 Uhr von Lengerich, Bahnhof nach Ibbenbüren, Busbahnhof; 13.25 Uhr von Ibbenbüren, Busbahnhof nach Tecklenburg, Stadt; 13.36 Uhr von Ibbenbüren, Busbahnhof nach Lengerich, Bahnhof; 14.08 Uhr von Lengerich, Bahnhof nach Ibbenbüren, Busbahnhof; 14.36 Uhr von Ibbenbüren, Busbahnhof nach Lengerich, Bahnhof.

Während es auf den Linien R45 und R46 Zeitfenster gibt, auf die ausgewichen werden kann, gibt es für die Fahrt auf der Linie 146 keinen direkten Ersatz, so der RVM-Pressesprecher. Weitere Informationen und Listen mit stattfindenden oder ausfallenden Fahrten gibt es auf der RVM-Internetseite. Ab Samstag, 4. März, gilt wieder der reguläre Fahrplan. „Wir entschuldigen uns für die Einschränkungen und bitten um Verständnis“, so der RVM. Der Warnstreik und eine Großdemo sorgen auch in Münster für Verkehrseinschränkungen.