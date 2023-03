Warnstreik in NRW: Wer ist in der Region betroffen?

Die Welle der Warnstreiks reißt nicht ab: Am Mittwoch werden vielerorts kommunale Kitas und Kindergärten schließen. Darüber hinaus ist aber auch erneut der Regionalverkehr betroffen. Wir geben einen Überblick.

Heute nimmt die Gewerkschaft Verdi vor allem die Sozial- und Erziehungsdienste und damit die kommunalen Kitas und Kindergärten in den Blick.

Der nächste große Streiktag steht an: Am Mittwoch werden vielerorts kommunale Kitas und Kindergärten geschlossen bleiben. Nachdem zuletzt der Nahverkehr in den Blickpunkt der Streiks der Gewerkschaft Verdi gerückt war, wurden nun die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen.

Die Welle der Warnstreiks rollt somit weiter, im Regionalverkehr betrifft sie in der Region alle Linien des Regionalverkehrs Münsterland (RVM). Pressesprecher Björn Lindner stellt sich auf eine ähnliche Situation wie am vergangenen Freitag ein, am Donnerstag sollten alle Linien wieder wie gewohnt fahren.

Die Stadtwerke fahren, der RVM nicht

Besonders stark betroffen sind laut Lindner die Schnellbuslinien S50, die von Ibbenbüren nach Münster fährt, oder die S20, die die Domstadt von Warendorf aus über Everswinkel ansteuert. Auch im Sendener Busverkehr werden zahlreiche Fahrten auf den Linien X90 und S90 von Lüdinghausen über Senden nach Münster ausfallen.

Rund 50 Prozent der Busse im Regionalverkehr fallen laut Lindner aus: „Die positive Nachricht ist, dass nur wenige Schulbusse davon betroffen sein werden, weil nur wenige direkt vom RVM befahren werden.“ Welche Fahrten konkret betroffen sind, veröffentlicht die RVM auf ihrer Internetseite www.rvm-online.de.

Gute Nachrichten für Münster: Die Stadtwerke sind laut Pressesprecher Florian Adler von dem Streik nicht betroffen, ihre Busse fahren am Mittwoch wie gewohnt.

Beeinträchtigungen bleiben überschaubar

Umplanen müssen dagegen die Eltern von Kindern aus städtischen sowie kommunalen Kitas und Kindergärten. Im besten Fall entstehen am Mittwoch Notbetreuungen wie in Ahaus. Dort werden alle vier städtischen Kitas geschlossen sein, eine Notgruppe ist in der Kita Lilienthalweg eingerichtet. Auch in Emsdetten, Ahlen und Dülmen werden die kommunalen Kitas geschlossen bleiben.

Insgesamt gibt es in NRW 10.000 Kitas, nur etwa ein Viertel ist in städtischer Hand. Im ländlichen Münsterland ist die Zahl der Einrichtungen, die von Kirchen oder Wohlfahrtsverbänden wie der AWO betrieben werden, besonders hoch – somit werden die Beeinträchtigungen in der Region überschaubar bleiben.

Zu Schließungen kann es aber auch in Offenen Ganztagsgrundschulen wie in Münster-Gremmendorf kommen. Dort ist zum Beispiel die Annette von Droste Hülshoff Grundschule betroffen.

Langer und harter Verhandlungsmarathon

Verdi fordert bessere Bezahlung im öffentlichen Dienst, das Datum des Weltfrauentages ist dabei nicht willkürlich gewählt. Meist arbeiteten in Sozial- und Erziehungseinrichtungen Frauen, die schlechter als Männer bezahlt werden würden, so Verdi, Bernd Feldhaus, Gewerkschaftssekretär im Verdi-Bezirk Münsterland stellt sich die Gewerkschaft auch in Zukunft auf einen harten und langen Verhandlungsmarathon mit den Arbeitgebern ein, eine weitere Runde ist für den 27. bis 29. März geplant.

Zu Kundgebungen ruft Verdi am Mittwoch zusamen mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund und der Frauenbund in 15 NRW-Städten auf. Neben Münster etwa in Dortmund, Aachen, Mönchengladbach oder Oberhausen.